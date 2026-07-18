На Одещині відновлять дамбу на Дунаї: вартість робіт

Захисна дамба через Дунай на Одещині. Фото: Держгідрографія

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Кабмін виділив кошти на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на захисній дамбі річки Дунай в Одеській області. Кошти надійдуть із резервного фонду державного бюджету та будуть спрямовані області на безповоротній основі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Аварійний стан дамби на Дунаї

За даними Мінекономіки, уряд виділив 49,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі. Кошти дозволять оперативно розпочати ремонт, адже подальше руйнування може призвести до техногенної надзвичайної ситуації.

"Стан захисної дамби потребує невідкладного реагування. Виділене фінансування дозволить оперативно розпочати аварійно-відновні роботи та запобігти виникненню техногенної надзвичайної ситуації. Йдеться передусім про безпеку жителів Ізмаїла та захист територій, розташованих поблизу Дунаю", — йдеться у повідомленні Мінекономіки.

У міністерстві додали, що після завершення робіт захисна споруда буде краще підготовлена до можливих паводків та інших надзвичайних ситуацій, що дозволить підвищити безпеку мешканців Одеської області.

Критично важлива дамба

Зазначимо, що йдеться про аварійну ділянку захисної дамби на 97-му кілометрі Дунаю поблизу села Матроска Ізмаїльського району. Саме тут із 2021 року річкова течія постійно розмиває основу споруди, а берегова лінія поступово руйнується. У березні цього року місцева влада офіційно визнала стан дамби критичним і звернулася до уряду по фінансування.

У разі прориву дамби існує ризик підтоплення артезіанських свердловин, які забезпечують питною водою майже 100 тисяч жителів Ізмаїла, Броски та Матроски. Крім того, під загрозою опиняться близько 5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь Саф'янівської громади.

Загалом уздовж української ділянки Дунаю розташовано 315 кілометрів захисних дамб, більшість із яких будували ще у 1930-1950-х роках. Через багаторічний вплив течії, паводків, судноплавства та ерозії значна частина цих гідротехнічних споруд сьогодні потребує реконструкції або капітального ремонту.

Хаджибейська дамба в Одесі: стан

Раніше Новини.LIVE писали, що питання захисту дамб залишається актуальним і для Одеси. Хаджибейська дамба, яка захищає район Пересипу та значну частину міста від підтоплення водами Хаджибейського лиману, багато років перебуває в аварійному стані. Фахівці попереджали, що у разі її прориву під загрозою можуть опинитися близько 23 кв. км території, понад 50 підприємств та житлова забудова. Однією з головних проблем тривалий час була відсутність балансоутримувача, через що провести повноцінну реконструкцію було неможливо. Після рішень судів та втручання прокуратури споруду почали оформлювати у комунальну власність, а у 2025-2026 роках місто замовило комплексне технічне обстеження, паспортизацію та підготовку проєкту капітального ремонту аварійних ділянок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині аварійною вважається ділянка дамби на 97-му кілометрі Дунаю. У разі її руйнування без питної води можуть залишитися майже 100 тисяч жителів Ізмаїла та навколишніх населених пунктів, а також виникне загроза підтоплення значних площ сільськогосподарських угідь. Крім того, через ерозію потребує капітального ремонту й дамба біля шлюзу Скунда, пошкодження якої може призвести до підтоплення близько 1 000 гектарів земель.