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Одеські зенітчики показали, як вночі проти 23 квітня збивали ворожі безпілотники

23 квітня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеські зенітчики показали, як вночі проти 23 квітня збивали ворожі безпілотники
Одеські воїни збили ворожий дрон у ніч проти 23 квітня. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У ніч на 23 квітня військові зенітної ракетної Одеської бригади відразу реагували на дронову атаку з боку РФ. Воїни ефективно знищили ударні безпілотники противника на південному напрямку. 

Відео роботи одеських військових опублікував у соцмережі командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук
 

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Микола Олещук відзначив роботу одеських зенітчиків, які боронили небо від ворожих дронів. Цієї ночі загалом було знищено на Одещині сім "шахедів". 

"Дякую воїнам зенітної ракетної Одеської бригади за їх відвагу та професіоналізм у захисті нашого неба. Їхні дії — це приклад відданості та готовності захищати Україну від будь-яких загроз", — йдеться у повідомленні командувача Повітряних сил. 

Атака на Одещину 23 квітня — що відомо

Раніше ми повідомляли, що ворог вкотре випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, зокрема і діти.

В ОВА повідомили, що внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, попередньо постраждали дев'ятеро людей, чотири з них — діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Усі, хто отримав поранення, наразі перебувають у лікарнях. 

У коментарі журналістам Новини.LIVE лікар одного з міських медичних закладів розповів про стан двох постраждалих мешканців будівлі, у яку влучив збитий дрон. Наразі обом пацієнтам, 1990 та 1953 років народження, вже надана необхідна медична допомога, вони перебувають у стані середньої важкості.

Знищення техніки ворога 

Також ми писали, що Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Пізніше у ВМС підтвердили ураження судна та анонсували більше вибухів у окупантів. У відомстві зазначили, що схожі інциденти, як вчора зранку, будуть повторюватися й надалі.

Одеса
російські війська
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Новини Одеси
дрон Шахід-136
воїни
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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