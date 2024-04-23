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Одесские зенитчики показали, как в ночь на 23 апреля сбивали вражеские беспилотники

23 апреля 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские зенитчики показали, как в ночь на 23 апреля сбивали вражеские беспилотники
Одесские воины сбили вражеский дрон в ночь на 23 апреля. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 23 апреля военные зенитной ракетной Одесской бригады сразу среагировали на дроновую атаку со стороны РФ. Воины эффективно уничтожили ударные беспилотники противника на южном направлении.

Видео работы одесских военных опубликовал в соцсети командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук.

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Николай Олещук отметил работу одесских зенитчиков, защищавших небо от вражеских дронов. Этой ночью было уничтожено в Одесской области семь "шахедов".

"Благодарю воинов зенитной ракетной Одесской бригады за их отвагу и профессионализм в защите нашего неба. Их действия — это пример преданности и готовности защищать Украину от любых угроз", — говорится в сообщении командующего Воздушными силами.

Атака на Одесчину 23 апреля — что известно

Ранее мы сообщали, что враг еще раз выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

В ОВА сообщили, что в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе, предварительно пострадали девять человек, четыре из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Все получившие ранения находятся в больницах.

В комментарии журналистам Новини.LIVE врач одного из городских медицинских учреждений рассказал о состоянии двух пострадавших жильцов здания, в которое попал сбитый дрон. Обоим пациентам, 1990 и 1953 годам рождения, уже предоставлена необходимая медицинская помощь, они находятся в состоянии средней тяжести.

Уничтожение техники врага

Также мы писали, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Позже в ВМС подтвердили поражение судна и анонсировали больше взрывов у оккупантов. В ведомстве отметили, что подобные инциденты, как вчера утром, будут повторяться и дальше.

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дрон Шахид-136
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