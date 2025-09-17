Коблеве 2025: ціни восени та відпочинок без моря

Напис "Я люблю Коблево". Фото: koblevo.live

Коблеве завжди було одним із наймасштабніших курортів Чорного моря: зручна розв’язка на межі Одеської та Миколаївської областей, багато баз і готелів на будь-який бюджет. Війна змінила ландшафт — частину об’єктів пошкоджено ударами ракет і дронів, ризики з боку моря та з повітря нікуди не зникли. На тлі цього 10 серпня на узбережжі Затоки та Кароліно-Бугаза сталися вибухи морських мін із загиблими — подія, що нагадала всьому узбережжю про небезпеку. І все ж пропозиції у Коблевому є, а охочі відпочити приїздять навіть наприкінці сезону.

Журналісти Новини. LIVE вирішили з'ясувати, чи можна відпочивати в Коблеві у вересні та які там ціни номерів.

Ситуація з пляжами

Офіційно купатися на цій ділянці заборонено. Та на практиці доступ до пляжу майже не обмежений: немає постійних патрулів і суцільних огорож, тож люди заходять у воду вільно — на власний ризик. У разі надзвичайної ситуації відповідальність за відпочивальників жоден заклад на себе не бере.

"Офіційно море закрите, таблички й огорожі стоять ще з початку війни. Але по факту люди все одно йдуть у воду — купаються, хоч і попереджаємо, що це на власний ризик.", — каже один з працівників готелю.

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Проїзд до Коблевого

Коблеве розташоване на межі Одеської та Миколаївської областей, тож доїхати можна як власним транспортом, так і рейсовими автобусами. У вересні проїзд зазвичай проходить спокійніше, ніж улітку, однак у вихідні можливі перевірки на блокпостах. За словами місцевих готельєрів, більшість туристів приїжджає без проблем, але порядок може змінюватися залежно від ситуації.

"Блокпостів зараз немає, та і влітку пару раз вони стояли на трасі, а зараз проїжджають всі нормально, без пригод", — каже один з готельєрів.

Автобус у дорозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість проживання

У вересні в Коблевому відпочивальників стало відчутно менше, тож орендодавці почали знижувати ціни. На будні можна знайти вигідніші варіанти, з’являються "гарячі" пропозиції. Водночас у вихідні та на першій лінії преміальні готелі й далі тримають високий рівень тарифів, тож суттєва економія відчувається не скрізь. У цьому зрізі ми порівнюємо вартість проживання для сім’ї з двох дорослих.

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

VIP Hotel

У верхівці нашого цінового діапазону — VIP Hotel. В ціну від 2300 грн за одну ніч нам пропонують великий басейн на території готелю, а також панорамний вид на море з номеру. На території готелю є ресторан, де можна повноцінно харчуватись, а також є зона барбекю, де можна самому посмажити м’ясо або інші страви.

"Зараз на вихідних люди ще бронюють, там погоду обіцяють гарну ще до кінця вересня, тож номерів не так багато залишилось", — розповідає один з працівників готелю.

Інтер'єр VIP Hotel. Фото: booking.com

Ціни на номери в готелі. Фото: booking.com

Delfin

Цей готель належить до середньодорогого цінового сегмента та передбачає номери з видом на море, два басейни на території готельного комплексу, один з яких з підігрівом. Номери облаштовані всім необхідним для комфортного відпочинку, на території готелю є ресторан, де можна харчуватись за окрему плату.

"Люкс номери — вони в нас з видом на море, коштують від 1990 гривень, є також стандарт — це номери на верхніх поверхах з видом на басейни. Стандартні значно менші по квадратурі і ремонт поскромніше", — розповідає представниця готелю.

Як виглядає готель Delfin. Фото: booking.com

Ціни на номер люкс з видом на море. Фото: booking.com

Готель "Асоль"

Найдешевшим варіантом у нашому зрізі по готелях є готель "Асоль". Тут за двомісний номер із холодильником, кондиціонером та власною ванною кімнатою доведеться заплатити від 900 грн за ніч. Якщо ж хочеться більшого комфорту — ціни на номери класу люкс стартують від 2000 грн. Цей готель вже не передбачає номери з видом на море, але тут є все необхідне для комфортного відпочинку.

"У нас взагалі сезон активний почався тільки з серпня, тому у вересні теж попит є, номери бронюють, в морі люди також купаються, все нормально", — каже адміністратор готелю.

Фото готелю "Асоль". Фото: booking.com

Вартість проживання у готелі "Асоль". Фото: booking.com

Відпочинок компанією

Ну а для тих, хто планує відпочинок з великою родиною або компанією, більше підійде варіант з орендою двоповерхових апартаментів з власною терасою та виходом до басейну у Vital Park.

Є варіанти номерів від стандарту до люксу з видом на море або з виходом у сад.

"В нас можна забронювати стандартні апартаменти тільки від двох ночей, вартість буде складати 11440 гривень, до кінця вересня майже всі дати вільні, вже людей немає майже", — розповідає працівник готелю.

Зовнішній вигляд комплексу Vital Park. Фото: booking.com

Варість проживання в апартаментах. Ціни вказано за 2 ночі. Фото: booking.com

Наприкінці сезону в Коблевому відпочинок став спокійнішим: людей менше, ціни дещо знизилися, але попит тримається. Вихідні розбирають наперед, у будні простіше знайти вигідні пропозиції. Зараз настав так званий час релаксу, коли розваги та аквапарк уже не працюють, залишаються лише тиша та сонце. Та головна реальність: море офіційно закрите, а будь-яке купання — на власний ризик. Вирішувати, їхати чи ні, кожен має сам, адже відповідальність за безпеку повністю лягає на відпочивальника.

Нагадаємо, 10 серпня в Затоці на Одещині прогриміли два вибухи, в результаті яких загинуло троє людей. Як стало відомо пізніше, місце трагедії замінували ще три роки тому, коли була небезпека висадки російського десанту.

Раніше ми писали про те, скільки коштує відпочинок у Грибівці, а також про те, які ціни в оксамитовий сезон в Одесі.