Коблево 2025: цены осенью и отдых без моря

Надпись "Я люблю Коблево". Фото: koblevo.live

Коблево всегда было одним из самых масштабных курортов Черного моря: удобная развязка на границе Одесской и Николаевской областей, много баз и отелей на любой бюджет. Война изменила ландшафт — часть объектов повреждена ударами ракет и дронов, риски со стороны моря и с воздуха никуда не исчезли. На фоне этого 10 августа на побережье Затоки и Каролино-Бугаза произошли взрывы морских мин с погибшими — событие, напомнившее всему побережью об опасности. И все же предложения в Коблево есть, а желающие отдохнуть приезжают даже в конце сезона.

Журналисты Новини. LIVE решили выяснить, можно ли отдыхать в Коблево в сентябре и какие там цены на номера.

Ситуация с пляжами

Официально купаться на этом участке запрещено. Но на практике доступ к пляжу почти не ограничен: нет постоянных патрулей и сплошных ограждений, поэтому люди заходят в воду свободно — на собственный риск. В случае чрезвычайной ситуации ответственность за отдыхающих ни одно заведение на себя не берет.

"Официально море закрыто, таблички и ограждения стоят еще с начала войны. Но по факту люди все равно идут в воду — купаются, хоть и предупреждаем, что это на собственный риск", — говорит один из работников отеля.

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Проезд в Коблево

Коблево расположено на границе Одесской и Николаевской областей, поэтому доехать можно как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами. В сентябре проезд обычно проходит спокойнее, чем летом, однако в выходные возможны проверки на блокпостах. По словам местных отельеров, большинство туристов приезжает без проблем, но порядок может меняться в зависимости от ситуации.

"Блокпостов сейчас нет, да и летом пару раз они стояли на трассе, а сейчас проезжают все нормально, без происшествий", — говорит один из отельеров.

Автобус в пути. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проживания

В сентябре в Коблево отдыхающих стало ощутимо меньше, поэтому арендодатели начали снижать цены. На будни можно найти более выгодные варианты, появляются "горячие" предложения. В то же время в выходные и на первой линии премиальные отели продолжают держать высокий уровень тарифов, поэтому существенная экономия ощущается не везде. В этом срезе мы сравниваем стоимость проживания для семьи из двух взрослых.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

VIP Hotel

В верхушке нашего ценового диапазона — VIP Hotel. В цену от 2300 грн за одну ночь нам предлагают большой бассейн на территории отеля, а также панорамный вид на море из номера. На территории отеля есть ресторан, где можно полноценно питаться, а также есть зона барбекю, где можно самому пожарить мясо или другие блюда.

"Сейчас на выходных люди еще бронируют, там погоду обещают хорошую еще до конца сентября, поэтому номеров не так много осталось", — рассказывает один из работников отеля.

Интерьер VIP Hotel. Фото: booking.com

Цены на номера в отеле. Фото: booking.com

Delfin

Этот отель относится к среднедорогому ценовому сегменту и предусматривает номера с видом на море, два бассейна на территории гостиничного комплекса, один из которых с подогревом. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха, на территории отеля есть ресторан, где можно питаться за отдельную плату.

"Люкс номера — они у нас с видом на море, стоят от 1990 гривен, есть также стандарт — это номера на верхних этажах с видом на бассейны. Стандартные значительно меньше по квадратуре и ремонт поскромнее", — рассказывает представительница отеля.

Как выглядит отель Delfin. Фото: booking.com

Цены на номер люкс с видом на море. Фото: booking.com

Отель "Ассоль"

Самым дешевым вариантом в нашем срезе по отелям является отель "Ассоль". Здесь за двухместный номер с холодильником, кондиционером и собственной ванной комнатой придется заплатить от 900 грн за ночь. Если же хочется большего комфорта — цены на номера класса люкс стартуют от 2000 грн. Этот отель уже не предусматривает номера с видом на море, но здесь есть все необходимое для комфортного отдыха.

"У нас вообще сезон активный начался только с августа, поэтому в сентябре тоже спрос есть, номера бронируют, в море люди также купаются, все нормально", — говорит администратор отеля.

Фото отеля "Ассоль". фото: booking.com

Стоимость проживания в отеле "Ассоль". Фото: booking.com

Отдых компанией

Ну а для тех, кто планирует отдых с большой семьей или компанией, больше подойдет вариант с арендой двухэтажных апартаментов с собственной террасой и выходом к бассейну в Vital Park.

Есть варианты номеров от стандарта до люкса с видом на море или с выходом в сад.

"У нас можно забронировать стандартные апартаменты только от двух ночей, стоимость будет составлять 11 440 гривен, до конца сентября почти все даты свободны, уже людей нет почти", — рассказывает работник отеля.

Внешний вид комплекса Vital Park. Фото: booking.com

Стоимость проживания в апартаментах. Цены указаны за 2 ночи. Фото: booking.com

В конце сезона в Коблево отдых стал спокойнее: людей меньше, цены несколько снизились, но спрос держится. Выходные разбирают наперед, в будни проще найти выгодные предложения. Сейчас наступило так называемое время релакса, когда развлечения и аквапарк уже не работают, остается только тишина и солнце. Но главная реальность: море официально закрыто, а любое купание — на собственный риск. Решать, ехать или нет, каждый должен сам, ведь ответственность за безопасность полностью ложится на отдыхающего.

Напомним, 10 августа в Затоке на Одесчине прогремели два взрыва, в результате которых погибли три человека. Как стало известно позже, место трагедии было заминировано еще три года назад, когда была опасность высадки российского десанта.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдых в Грибовке, а также о том, какие цены в бархатный сезон в Одессе.