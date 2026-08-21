Росія мала доступ до військових таємниць через офіцера в Одесі

Затриманий військовослужбовець Нацгвардії в Одесі. Фото: СБУ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі затримали офіцера Нацгвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. Командир групи спеціального призначення передавав росіянам закриту інформацію про роботу свого підрозділу, а також підпалив військовий автомобіль. Надалі від нього нібито чекали вибухівку для теракту на півдні України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Доступ до закритої системи Нацгвардії

За версією слідства, російська воєнна розвідка завербувала командира групи спеціального призначення НГУ. Маючи доступ до службової інформації, офіцер передавав росіянам дані про роботу свого підрозділу на передовій та в тилу противника. Йшлося, зокрема, про таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії. Як стверджують у СБУ, офіцер передав російським спецслужбістам дані для входу до власного облікового запису на відомчій платформі.

Так росіяни розраховували дистанційно дістатися до інформації про планування та підготовку бойових операцій, а також до управління особовим складом спецпідрозділу. Водночас у СБУ заявляють, що виявили офіцера ще на початку його співпраці з РФ і документували його дії. Перед затриманням правоохоронці вжили додаткових заходів, аби захистити секретні дані Сил оборони.

Підпал авто та підготовка теракту

Слідство також пов'язує військового з підпалом автомобіля в Одесі. За даними СБУ, він зробив це за завданням російської розвідки та зняв пожежу на телефон як підтвердження виконаної роботи. На цьому завдання, як стверджують правоохоронці, не закінчувалися. За оперативною інформацією СБУ, надалі офіцер мав виготовити саморобний вибуховий пристрій і передати його кур'єру для теракту на півдні України.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали за місцем проживання в Одесі. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, ноутбук та інші носії інформації, які, за даними слідства, містять докази співпраці з російською воєнною розвідкою. Офіцеру повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 КК України. Суд залишив його під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Теракти в Одесі: що відомо

Підпал військового автомобіля став не першим подібним епізодом в Одесі цього року. Протягом 2026-го автомобілі в місті неодноразово підривали, а частину підпалів правоохоронці прямо пов'язували із завданнями російських спецслужб. Так, Новини.LIVE писали, що 6 лютого на вулиці Академіка Корольова вибухнула Toyota, внаслідок чого загинув 21-річний водій; СБУ кваліфікувала подію як теракт. 16 лютого на цій же вулиці підірвали ще одну Toyota — 56-річний водій отримав поранення, а слідство встановило, що саморобний вибуховий пристрій привели в дію дистанційно.

Ще два підриви сталися 28 липня. Новини.LIVE писали, що поліція та Служба безпеки України менше ніж за добу встановили та затримали трьох підозрюваних у причетності до двох терористичних актів, що сталися в Одесі. Унаслідок вибухів автомобілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Перший вибух стався вранці у Пересипському районі міста, а другий прогримів ввечері у Київському районі того ж дня.