В Одессе выросли цены на шины: сколько стоит переобувь авто

Мастер прядет за станком. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

С наступлением весны водители готовят свои авто к новому сезону, а шиномонтажи работают в усиленном режиме. В этом году процесс переобувки начался раньше из-за потепления, однако вместе со спросом растут и цены, и нагрузка на сервисные центры. В то же время война вносит свои коррективы: меняется структура спроса, появляется дефицит кадров, а бизнес вынужден работать в условиях постоянных вызовов.

Журналисты Новини.LIVE узнавали как Одесские СТО адаптируются к новому сезону, что происходит с ценами и какие тенденции сейчас формируют рынок.

Шины в Одессе

После зимнего периода одесские водители традиционно начинают готовить свои авто к теплому времени года. В этом году сезон переобувки стартовал раньше, чем обычно — как только погода стабилизировалась, на шиномонтажах сразу стало больше клиентов. Впрочем, специалисты подчеркивают: несмотря на раннее начало, основной пик еще впереди. Наиболее активный период ожидается в середине апреля, когда среднесуточная температура стабильно превысит +7 градусов. Именно этот показатель считается оптимальным для перехода на летнюю резину. Тем не менее клиентов на сервисах с каждым днем становится все больше.

"У нас каждый год добавляется плюс 15-20% новых клиентов. Мы развиваемся. Конечно, ситуация в стране такова, что люди меньше выезжают. Многие идут в ряды ВСУ, но все равно автомобильный рынок растет. И можно еще сказать, что военные также должны использовать авто в своей жизни и на службе. Поэтому мы немного переделали наш ассортимент", — рассказывает консультант по маркетингу Одесского шинного терминала Анна Молодецкая.

Консультант по маркетингу Одесского шинного терминала Анна Молодецкая. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Рынок адаптируется к новым реалиям. В частности, изменился спрос: все больше клиентов обращают внимание на специализированные шины, которые ранее не были массово популярными. Речь идет о так называемых "грязевых" моделях, предназначенных для сложных дорожных условий. Они особенно востребованы среди военных и водителей, которые передвигаются по бездорожью.

"Сейчас они у нас очень актуальны, потому что для военных это первоочередная шина, которая может их вывезти в поле и в любых очень агрессивных природных условиях", — объясняет Анна.

Ассортимент шин. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Цена на услуги шиномонтажа

Вместе с изменениями в спросе выросли и цены. Стоимость услуг шиномонтажа, как и самих шин, повысилась — и это напрямую связано с общей экономической ситуацией. Подорожание горючего, логистики и колебания валютного курса влияют на конечную цену для потребителя.

"Мы видим все стоимость и цены в магазинах, на продукты, на топливо. Следовательно, все дороже. Переобуть авто у нас можно от 1200 гривен, если диаметр колес — R-12. И дальше цена зависит от размера", — отмечает эксперт.

Шины разного производителя. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Кроме услуг, подорожали и сами шины. В среднем цены выросли от 3 до 15% в зависимости от бренда, модели и страны производителя. Поскольку большинство продукции импортируется, валютный фактор играет ключевую роль в формировании стоимости. В то же время покупателям предлагают широкий выбор — от бюджетных до премиальных вариантов.

"Если говорить о потребителях, то для большинства авто вполне достаточно шин среднего сегмента. Это дочерние бренды крупных производителей, которые имеют все сертификаты качества и хорошо зарекомендовали себя. Но есть и доступные варианты — например, китайские бренды, которые уже имеют хорошую репутацию", — добавляет Молодецкая.

Парень работает с колесом. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Средний чек на комплект летней резины зависит от размера колес и может существенно варьироваться. Если для компактных авто это несколько тысяч гривен за единицу, то для более крупных машин цена возрастает в разы. В среднем же одесситы тратят на комплект от 12 до 15 тысяч гривен. В то же время эксперты советуют не экономить на безопасности и внимательно относиться к выбору.

Влияние войны

Несмотря на все вызовы, бизнес в условиях полномасштабной войны вынужден не просто выживать, а адаптироваться к новой реальности. Для автомобильной сферы это означает постоянную готовность работать даже в самых сложных условиях — во время отключений света, воздушных тревог и нестабильной экономической ситуации.

"Не было такого, чтобы мы закрылись, испугались и сели и тряслись там где-то в уголке. Итак, относительно условий для работы, они в целом тяжелые, потому что мы все знаем, что отключение света, это, конечно, повлияло на работу, но есть генераторы, мы работаем почти круглые сутки. У нас есть всегда человек, который может быстро решить ваш вопрос", — говорит консультант по маркетингу Одесского шинного терминала Анна Молодецкая.

Диски к автомобилю. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Речь идет не только о плановом обслуживании, но и об экстренных ситуациях, с которыми водители сталкиваются ежедневно. Пробитое колесо, повреждение диска или другие неисправности требуют немедленного реагирования, особенно в условиях интенсивного движения и поврежденных дорог.

Дефицит кадров

Отдельной проблемой для отрасли стал дефицит кадров. Война существенно изменила рынок труда: часть работников добровольно ушла в ряды ВСУ, другие были мобилизованы впоследствии. Это создает серьезный вызов для сервисных предприятий, которые зависят от скорости и качества обслуживания. В шинном терминале признают: нехватка специалистов может влиять на процессы, однако стараются этого не допустить.

"Вот в конце последней недели те, кто остались, их мобилизовали. И действительно есть большая нехватка кадров, что может повлиять на дальнейшую работу сервиса. Чего мы не можем допустить, поэтому мы сейчас открываем набор на сервис, вакансия у нас есть для шиномонтажников. Если есть ребята от 18 лет, желающие научиться этому делу, мы очень будем рады принять, передать весь опыт и научить, и трудоустроить в нашем шинном терминале", — отмечает эксперт.

Машина без колеса. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Скорость работы — еще один ключевой принцип, каждый процесс должен быть четко отработан, а команда — максимально сосредоточенной. Водитель не должен тратить лишнее время, особенно когда речь идет о базовых услугах шиномонтажа.

"Если это будет быстрее всего, то где-то минут 15 машина должна уехать от нас. Тяжелее всего, я думаю, будет ранфлет. Ведь не обязательно от марки машины зависит сложность. Это зависит от того, какие диски стоят, какие шины стоят", — рассказывает мастер-координатор Максим.

Машина стоит на СТО в Одессе. Фото: Новин.LIVE/Виктория Яслык

Продолжительность обслуживания зависит не столько от марки автомобиля, сколько от технических характеристик - типа шин, их размера и конструкции. Некоторые модели, в частности требуют больше времени и усилий. Впрочем, даже в сложных случаях здесь стараются работать максимально оперативно, чтобы клиент как можно быстрее вернулся на дорогу.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася