В Одессе выросли цены на шины: сколько стоит переобувь авто
С наступлением весны водители готовят свои авто к новому сезону, а шиномонтажи работают в усиленном режиме. В этом году процесс переобувки начался раньше из-за потепления, однако вместе со спросом растут и цены, и нагрузка на сервисные центры. В то же время война вносит свои коррективы: меняется структура спроса, появляется дефицит кадров, а бизнес вынужден работать в условиях постоянных вызовов.
Журналисты Новини.LIVE узнавали как Одесские СТО адаптируются к новому сезону, что происходит с ценами и какие тенденции сейчас формируют рынок.
Шины в Одессе
После зимнего периода одесские водители традиционно начинают готовить свои авто к теплому времени года. В этом году сезон переобувки стартовал раньше, чем обычно — как только погода стабилизировалась, на шиномонтажах сразу стало больше клиентов. Впрочем, специалисты подчеркивают: несмотря на раннее начало, основной пик еще впереди. Наиболее активный период ожидается в середине апреля, когда среднесуточная температура стабильно превысит +7 градусов. Именно этот показатель считается оптимальным для перехода на летнюю резину. Тем не менее клиентов на сервисах с каждым днем становится все больше.
"У нас каждый год добавляется плюс 15-20% новых клиентов. Мы развиваемся. Конечно, ситуация в стране такова, что люди меньше выезжают. Многие идут в ряды ВСУ, но все равно автомобильный рынок растет. И можно еще сказать, что военные также должны использовать авто в своей жизни и на службе. Поэтому мы немного переделали наш ассортимент", — рассказывает консультант по маркетингу Одесского шинного терминала Анна Молодецкая.
Рынок адаптируется к новым реалиям. В частности, изменился спрос: все больше клиентов обращают внимание на специализированные шины, которые ранее не были массово популярными. Речь идет о так называемых "грязевых" моделях, предназначенных для сложных дорожных условий. Они особенно востребованы среди военных и водителей, которые передвигаются по бездорожью.
"Сейчас они у нас очень актуальны, потому что для военных это первоочередная шина, которая может их вывезти в поле и в любых очень агрессивных природных условиях", — объясняет Анна.
Цена на услуги шиномонтажа
Вместе с изменениями в спросе выросли и цены. Стоимость услуг шиномонтажа, как и самих шин, повысилась — и это напрямую связано с общей экономической ситуацией. Подорожание горючего, логистики и колебания валютного курса влияют на конечную цену для потребителя.
"Мы видим все стоимость и цены в магазинах, на продукты, на топливо. Следовательно, все дороже. Переобуть авто у нас можно от 1200 гривен, если диаметр колес — R-12. И дальше цена зависит от размера", — отмечает эксперт.
Кроме услуг, подорожали и сами шины. В среднем цены выросли от 3 до 15% в зависимости от бренда, модели и страны производителя. Поскольку большинство продукции импортируется, валютный фактор играет ключевую роль в формировании стоимости. В то же время покупателям предлагают широкий выбор — от бюджетных до премиальных вариантов.
"Если говорить о потребителях, то для большинства авто вполне достаточно шин среднего сегмента. Это дочерние бренды крупных производителей, которые имеют все сертификаты качества и хорошо зарекомендовали себя. Но есть и доступные варианты — например, китайские бренды, которые уже имеют хорошую репутацию", — добавляет Молодецкая.
Средний чек на комплект летней резины зависит от размера колес и может существенно варьироваться. Если для компактных авто это несколько тысяч гривен за единицу, то для более крупных машин цена возрастает в разы. В среднем же одесситы тратят на комплект от 12 до 15 тысяч гривен. В то же время эксперты советуют не экономить на безопасности и внимательно относиться к выбору.
Влияние войны
Несмотря на все вызовы, бизнес в условиях полномасштабной войны вынужден не просто выживать, а адаптироваться к новой реальности. Для автомобильной сферы это означает постоянную готовность работать даже в самых сложных условиях — во время отключений света, воздушных тревог и нестабильной экономической ситуации.
"Не было такого, чтобы мы закрылись, испугались и сели и тряслись там где-то в уголке. Итак, относительно условий для работы, они в целом тяжелые, потому что мы все знаем, что отключение света, это, конечно, повлияло на работу, но есть генераторы, мы работаем почти круглые сутки. У нас есть всегда человек, который может быстро решить ваш вопрос", — говорит консультант по маркетингу Одесского шинного терминала Анна Молодецкая.
Речь идет не только о плановом обслуживании, но и об экстренных ситуациях, с которыми водители сталкиваются ежедневно. Пробитое колесо, повреждение диска или другие неисправности требуют немедленного реагирования, особенно в условиях интенсивного движения и поврежденных дорог.
Дефицит кадров
Отдельной проблемой для отрасли стал дефицит кадров. Война существенно изменила рынок труда: часть работников добровольно ушла в ряды ВСУ, другие были мобилизованы впоследствии. Это создает серьезный вызов для сервисных предприятий, которые зависят от скорости и качества обслуживания. В шинном терминале признают: нехватка специалистов может влиять на процессы, однако стараются этого не допустить.
"Вот в конце последней недели те, кто остались, их мобилизовали. И действительно есть большая нехватка кадров, что может повлиять на дальнейшую работу сервиса. Чего мы не можем допустить, поэтому мы сейчас открываем набор на сервис, вакансия у нас есть для шиномонтажников. Если есть ребята от 18 лет, желающие научиться этому делу, мы очень будем рады принять, передать весь опыт и научить, и трудоустроить в нашем шинном терминале", — отмечает эксперт.
Скорость работы — еще один ключевой принцип, каждый процесс должен быть четко отработан, а команда — максимально сосредоточенной. Водитель не должен тратить лишнее время, особенно когда речь идет о базовых услугах шиномонтажа.
"Если это будет быстрее всего, то где-то минут 15 машина должна уехать от нас. Тяжелее всего, я думаю, будет ранфлет. Ведь не обязательно от марки машины зависит сложность. Это зависит от того, какие диски стоят, какие шины стоят", — рассказывает мастер-координатор Максим.
Продолжительность обслуживания зависит не столько от марки автомобиля, сколько от технических характеристик - типа шин, их размера и конструкции. Некоторые модели, в частности требуют больше времени и усилий. Впрочем, даже в сложных случаях здесь стараются работать максимально оперативно, чтобы клиент как можно быстрее вернулся на дорогу.
