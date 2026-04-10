В Одесі виросли ціни на шини: скільки коштує перевзути авто

Майстер пряцює за станком. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

З настанням весни водії готують свої авто до нового сезону, а шиномонтажі працюють у посиленому режимі. Цьогоріч процес перевзування розпочався раніше через потепління, однак разом із попитом зростають і ціни, і навантаження на сервісні центри. Водночас війна вносить свої корективи: змінюється структура попиту, з’являється дефіцит кадрів, а бізнес змушений працювати в умовах постійних викликів.

Журналісти Новини.LIVE дізнавались як Одеські СТО адаптуються до нового сезону, що відбувається з цінами та які тенденції нині формують ринок.

Шини в Одесі

Після зимового періоду одеські водії традиційно починають готувати свої авто до теплої пори року. Цьогоріч сезон перевзування стартував раніше, ніж зазвичай — щойно погода стабілізувалась, на шиномонтажах одразу побільшало клієнтів. Втім, фахівці наголошують: попри ранній початок, основний пік ще попереду. Найбільш активний період очікується в середині квітня, коли середньодобова температура стабільно перевищить +7 градусів. Саме цей показник вважається оптимальним для переходу на літню гуму. Проте клієнтів на сервісах з кожним днем стає все більше.

"У нас кожного року додається плюс 15–20% нових клієнтів. Ми розвиваємось. Звісно, ситуація в країні така, що люди менше виїжджають. Багато хто йде до лав ЗСУ, але все одно автомобільний ринок зростає. І можна ще сказати, що військові також мають використовувати авто в своєму житті і на службі. Тому ми трохи переробили наш асортимент", — розповідає консультантка з маркетингу Одеського шинного терміналу Анна Молодецька.

Консультантка з маркетингу Одеського шинного терміналу Анна Молодецька. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ринок адаптується до нових реалій. Зокрема, змінився попит: дедалі більше клієнтів звертають увагу на спеціалізовані шини, які раніше не були масово популярними. Йдеться про так звані "грязьові" моделі, призначені для складних дорожніх умов. Вони особливо затребувані серед військових та водіїв, які пересуваються бездоріжжям.

"Зараз вони у нас дуже актуальні, бо для військових це першочергова шина, яка може їх вивезти у полі і в будь-яких дуже агресивних природних умовах", — пояснює Анна.

Асортимент шин. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ціна на послуги шиномонтажу

Разом зі змінами у попиті зросли й ціни. Вартість послуг шиномонтажу, як і самих шин, підвищилась — і це напряму пов’язано із загальною економічною ситуацією. Подорожчання пального, логістики та коливання валютного курсу впливають на кінцеву ціну для споживача.

"Ми бачимо всі вартість і ціни в магазинах, на продукти, на паливо. Отже, все дорожче. Перевзути авто у нас можна від 1200 гривень, якщо діаметр колес — R-12. І далі ціна залежить від розміру", — зазначає експертка.

Шини різного виробника. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Крім послуг, подорожчали і самі шини. У середньому ціни зросли від 3 до 15% залежно від бренду, моделі та країни виробника. Оскільки більшість продукції імпортується, валютний фактор відіграє ключову роль у формуванні вартості. Водночас покупцям пропонують широкий вибір — від бюджетних до преміальних варіантів.

"Якщо говорити про споживачів, то для більшості авто цілком достатньо шин середнього сегменту. Це дочірні бренди великих виробників, які мають всі сертифікати якості та добре зарекомендували себе. Але є і доступні варіанти — наприклад, китайські бренди, які вже мають хорошу репутацію", — додає Молодецька.

Хлопець працює з колесом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Середній чек на комплект літньої гуми залежить від розміру коліс і може суттєво варіюватися. Якщо для компактних авто це кілька тисяч гривень за одиницю, то для більших машин ціна зростає в рази. У середньому ж одесити витрачають на комплект від 12 до 15 тисяч гривень. Водночас експерти радять не економити на безпеці та уважно ставитися до вибору.

Вплив війни

Попри всі виклики, бізнес в умовах повномасштабної війни змушений не просто виживати, а адаптуватися до нової реальності. Для автомобільної сфери це означає постійну готовність працювати навіть у найскладніших умовах — під час відключень світла, повітряних тривог та нестабільної економічної ситуації.

"Не було такого, щоб ми зачинилися, налякалися і сіли і тряслися там десь в куточку. Отже, стосовно умов для праці, вони загалом важкі, бо ми всі знаємо, що відключення світла, це, звісно, вплинуло на роботу, але є генератори, ми працюємо майже цілу добу. У нас є завжди людина, яка може швидко, вирішити ваше питання", — каже консультантка з маркетингу Одеського шинного терміналу Анна Молодецька.

Диски до автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Йдеться не лише про планове обслуговування, а й про екстрені ситуації, з якими водії стикаються щодня. Пробите колесо, пошкодження диска чи інші несправності потребують негайного реагування, особливо в умовах інтенсивного руху та пошкоджених доріг.

Дефіцит кадрів

Окремою проблемою для галузі став дефіцит кадрів. Війна суттєво змінила ринок праці: частина працівників добровільно пішла до лав ЗСУ, інші були мобілізовані згодом. Це створює серйозний виклик для сервісних підприємств, які залежать від швидкості та якості обслуговування. У шинному терміналі визнають: нестача фахівців може впливати на процеси, однак намагаються цього не допустити.

"Ось наприкінці останнього тижня ті, хто залишились, їх мобілізували. І дійсно є велика недостача кадрів, що може вплинути на подальшу роботу сервісу. Чого ми не можемо допустити, тому ми зараз відкриваємо набір на сервіс, вакансія в нас є для шиномонтажників. Якщо є хлопці від 18 років, які бажають навчитись цій справі, ми дуже будемо раді прийняти, передати весь досвід і навчити, і працевлаштувати в нашому шинному терміналі", — зазначає експертка.

Машина без колеса. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Швидкість роботи — ще один ключовий принцип, кожен процес має бути чітко відпрацьований, а команда — максимально зосередженою. Водій не повинен витрачати зайвий час, особливо коли йдеться про базові послуги шиномонтажу.

"Якщо це буде найшвидше, то десь хвилин 15 машина має поїхати від нас. Найважче, я думаю, буде ранфлет. Адже не обов'язково від марки машини залежить складність. Це залежить від того, які диски стоять, які шини стоять", — розповідає майстер-координатор Максим.

Машина стоїть на СТО в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Тривалість обслуговування залежить не стільки від марки автомобіля, скільки від технічних характеристик — типу шин, їхнього розміру та конструкції. Деякі моделі, зокрема потребують більше часу та зусиль. Втім, навіть у складних випадках тут намагаються працювати максимально оперативно, аби клієнт якнайшвидше повернувся на дорогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, що після зимового періоду дорожня інфраструктура Одеської області традиційно зазнає значних навантажень. Цьогоріч ситуація виявилася складнішою: значна частина автошляхів державного значення потребує термінового ремонту.

Також Новини.LIVE писали, що уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

