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Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

9 января 2025 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Новый скандал с оборонительными сооружениями в Одесской области, подробности
В Одесской области снова установили тетраподы на песке. Фото: Иван Русев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В национальном парке "Тузловские лиманы" установили новые тетраподы для защиты от возможного вражеского десанта. Предыдущие ошибки при этом не учли. Сооружения при первом шторме потеряют свою оборонительную функцию.

Об этом рассказал научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

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По словам ученого, тетраподы установили на одном из участков песчаной пересыпи. Они расположены таким образом, что во время волнения моря будут очень быстро засыпаны песком.

Иван Русев напоминает, что ранее на территории парка уже устанавливали 453 тетрапода — так же на песчаной пересыпи. Они утонули в песке, после чего пришлось их откапывать за немалые деньги и с применением мощной техники. Теперь повторяется та же ошибка.

"Извлекали засыпанные песком тетраподы и переносили-перевозили их за барханы, за сотню метров от предыдущей линии — подальше от волн. Были потрачены опять немалые бюджетные деньги и никто за это не ответил", — написал эколог.

История вопроса

Тетрапод - это железобетонный блок, форма которого подобна тетраэдру. Эти конструкции используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений. Также они не позволяют провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами. На побережье Одессы, Черноморска и Затоки тетраподы начали устанавливать в мае прошлого года.

Впрочем, уже осенью местные жители начали сообщать, что сооружения погружаются в песок. Впоследствии оказалось, что часть из них оказалась под водой. После того как ситуация получила огласку, тетраподы начали откапывать с помощью строительной техники.

война Черное море Одесская область Одесская ОГА десант

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