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Скандал — на Одещині знову неякісно встановили фортифікації

9 січня 2025 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Новий скандал з оборонними спорудами на Одещині, подробиці
На Одещині знову встановили тетраподи на піску. Фото: Іван Русєв
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У національному парку "Тузлівські лимани" встановили нові тетраподи для захисту від можливого ворожого десанту. Попередні помилки при цьому не врахували. Споруди при першому штормі втратять свою оборонну функцію. 

Про це розповів науковий співробітник парку, еколог Іван Русєв

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За словами науковця, тетраподи встановили на одній з ділянок піщаного пересипу. Вони розташовані таким чином, що під час хвилювання моря будуть дуже швидко засипані піском. 

Іван Русєв нагадує, що раніше на території парку вже встановлювали 453 тетраподи — так само на піщаному пересипу. Вони потонули у піску, після чого довелося їх відкопувати за немалі гроші й із застосуванням потужної техніки. Тепер повторюється та сама помилка.

"Витягували засипані піском тетраподи і переносили-перевозили їх за бархани, за сотню метрів від попередньої лінії — подалі від хвиль. Було витрачено знову немалі бюджетні гроші і ніхто за це не відповів", — написав еколог.  

Історія питання

Тетрапод — це залізобетонний блок, форма якого подібна до тетраедра. Ці конструкції використовують при створенні берегозахисних і огороджувальних споруд. Також вони не дозволяють провести масштабну висадку десанту на узбережжі, коли використовується легка або середньоброньована техніка з амфібійними властивостями. На узбережжі Одеси, Чорноморська і Затоки тетраподи почали встановлювати у травні минулого року. 

Втім, вже восени місцеві мешканці почали повідомляти, що споруди занурюються у пісок. Згодом виявилося, що частина з них опинилася під водою. Після того, як ситуація отримала розголос, тетраподи почали відкопувати за допомогою будівельної техніки.

війна Чорне море Одеська область Одеська ОДА десант

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