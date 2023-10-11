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Смертельное ДТП на Одесчине: полицейские расследуют обстоятельства

11 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошло смертельное ДТП
Полиция работает на месте крушения. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области произошла авария на трассе Платоново — Кропивницкий. Известно, что в ДТП в Подольском районе погибли два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители предварительно установили, что водитель легковушки Mitsubishi Galant не справился с рулем и съехал в придорожную лесополосу, где столкнулся на скорости с деревом. В результате удара двое пассажиров погибли на месте.

"В рамках начатого производства полицейские поместили автомобиль на арестплощадку и назначили ряд экспертиз. Продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении полиции.

Другие ДТП в Одесской области

Напомним, на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.

Добавим, в Одесской области задержан злоумышленник, подозреваемый в умышленном повреждении имущества. Мужчина поджег автомобиль соседа из-за конфликта. По информации правоохранителей, владелец машины самостоятельно ее погасил, после чего вызвал полицию.

Также ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и задержали нетрезвого водителя, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в селе Александровка Курисовской ОТГ. Водитель авто сбил пожилую женщину и решил скрыться с места происшествия.

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