На Одещині сталася смертельна ДТП

Поліція працює на місці аварії. Фото: Нацполіція

В Одеській області сталася аварія на трасі Платонове — Кропивницький. Наразі відомо, що в ДТП у Подільському районі загинули двоє людей.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика Mitsubishi Galant не впорався з кермом та з'їхав у придорожню лісосмугу, де зіткнувся на швидкості з деревом. Унаслідок удару двоє пасажирів загинули на місці.

"В рамках розпочатого провадження поліцейські помістили автомобіль на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Триває слідство, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди", — йдеться у повідомленні поліції.

Інші ДТП на Одещині

Нагадаємо, на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні.

Додамо, в Одеській області затримали зловмисника, якого підозрюють в умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив автівку сусіда через конфлікт. За інформацією правоохоронців, власник машини самостійно її загасив, після чого викликав поліцію.

Також раніше повідомлялося, правоохоронці викрили та затримали нетверезого водія, який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди у селі Олександрівка Курісовської ОТГ. Водій авто збив літню жінку й вирішив втекти з місця події.