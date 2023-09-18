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Трагедия на воде: в Одесской области утонул мужчина

18 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Трагедия на воде: в Одесской области утонул мужчина
Поиски утопленника. Фото иллюстративное: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера вечером произошло трагическое событие в селе Дачное Одесского района, когда во время отдыха на воде утонул 39-летний мужчина. Сообщение об этом инциденте поступило в Службу Спасения, и спасатели сразу приступили к поисковой операции.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Сегодня утром водолазы ГСЧС смогли найти тело пострадавшего. В 10:00 мужчина был обнаружен, изъят из воды и передан правоохранительным органам.

"Спасатели призывают граждан осознать опасность легкомысленного отношения к поведению на водных объектах, будьте ответственны и благоразумны во время отдыха!", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

Кроме того, пограничники измаильского отряда спасли члена экипажа судна под флагом Германии. Он выпал за борт на реке Дунай вблизи города Килия.

Отметим, что на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

Также мы писали, что в Болградском районе в местном водоеме утонул мужчина. Водолазы достали тело утопленника.

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