Трагедія на воді: в Одеській області потонув чоловік

Пошуки потопельника. Фото ілюстративне: ДСНС

Вчора ввечері сталася трагічна подія в селі Дачне Одеського району, коли під час відпочинку на воді потонув 39-річний чоловік. Повідомлення про цей інцидент надійшло до Служби Порятунку, і рятувальники відразу розпочали пошукову операцію.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Сьогодні зранку водолази ДСНС змогли знайти тіло потерпілого. Вранці о 10:00 чоловіка було виявлено, вилучено з води та передано правоохоронним органам.

"Рятувальники закликають громадян усвідомити небезпеку легковажного ставлення до поведінки на водних об'єктах. Будьте відповідальними та розсудливими під час відпочинку!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону врятували члена екіпажу судна під прапором Німеччини. Він випав за борт на річці Дунай поблизу міста Кілія.

Зазначимо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні.

Також ми писали, що у Болградському районі у місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.