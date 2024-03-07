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В направлении Затоки Одесской области летит российская ракета

7 марта 2024 08:29
обновлено: 08:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В направлении Затоки Одесской области летит российская ракета
Российская ракета. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 7 марта, атаковали юг Украины ракетами. Одна из враждебных целей летит в направлении Затоки Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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"Ракета в направлении Затоки Одесской области", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Также Воздушные силы предупредили о ракетной опасности территории всей области и призвали граждан не игнорировать тревогу.

"Одесская область — ракетная опасность! Тревогу не игнорируем. Ракета из акватории Черного моря", — отметили в ПС.

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Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 8:30 воздушная тревога объявлена на юге только в Одесской области, а также в Луганской области и в Крыму.

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.ua

Напомним, 6 марта российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе. В то время там были Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греция заявила, что поможет в восстановлении Одесского порта после вчерашнего удара по ракете.

А спикер Госдепа США Мэтью Миллер считает, что обстрел Одессы свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО.

По мнению пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, между атакой России на Одессу и визитом Зеленского нет никаких связей.

оккупанты
ПВО
ракета
война в Украине
атака

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