У напрямку Затоки Одеської області летить російська ракета

Російська ракета. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники в четвер, 7 березня, атакували південь України ракетами. Одна з ворожих цілей летить у напрямку Затоки Одеської області.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

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"Ракета в напрямку Затоки Одеської області", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Також Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку територію всієї області й закликали громадян не ігнорувати тривогу.

"Одеська область — ракетна небезпека! Тривогу не ігноруємо. Ракета з акваторії Чорного моря", — зазначили в ПС.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 8.30 повітряна тривога оголошена на півдні лише в Одеській області, а також в Луганській області та в Криму.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.ua

Нагадаємо, 6 березня російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі. В той час там перебували Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Греція заявила, що допоможе у відновленні Одеського порту після вчорашнього удару ракетою.

А речник Держдепу США Метью Міллер вважає, що обстріл Одеси свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО.

На думку речниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, між атакою Росії на Одесу та візитом Зеленського немає жодних зв'язків.