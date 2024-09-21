В Румынии произошла авария с участием контейнеровоза

В румынском порту контейнеровоз врезался в два судна
Пытаясь пришвартоваться в порту Констанца, контейнеровоз Sky Light столкнулся сразу с двумя стоящими у причала суднами. Администрация порта начала расследование.
Об этом сообщает румынское издание Replicaonline.
Что известно
По данным издания, никто из моряков или работников порта не пострадал. Признаков загрязнения в акватории тоже нет. Впрочем, сами суда повреждены.
Отметим, что контейнеровоз Sky Light построен в 1996 году. Судно ходит под флагом Белиза. Его дедвейт — 12,3 тыс. тонн.
Атаки на гражданские суда в Черном море
Отметим, что за последний месяц сразу два гражданских судна подверглись российским обстрелам в Черном море. 12 сентября стало известно, что россияне ударили по судну, которое везло пшеницу в Египет, сразу после того, как оно покинуло украинские территориальные воды. Второе нападение произошло вчера, 20 сентября.
Напомним, Одесский порт выставил на продажу грузовое судно "Адмирал Де Рибас".
Также Дунайское пароходство судится с болгарской фирмой, пытаясь возместить стоимость ремонта судов.
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