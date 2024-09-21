У Румунії сталася аварія за участі контейнеровоза

Момент зіткнення трьох суден у Констанці. Фото: скриншот

Намагаючись пришвартуватися у порту Констанца, контейнеровоз Sky Light зіштовхнувся одразу з двома суднами, які вже стояли біля причалу. Адміністрація порту почала розслідування.

Про це повідомляє румунське видання Replicaonline.

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Що відомо

За даними видання, ніхто з моряків чи працівників порту не постраждав. Ознак забруднення в акваторії теж немає. Втім, самі судна пошкоджені.

Зазначимо, що контейнеровоз Sky Light побудований у 1996 році. Судно ходить під прапором Белізу. Його дедвейт — 12,3 тис. тонн.

Атаки на цивільні судна у Чорному морі

Зазначимо, що за останній місяць одразу два цивільні судна зазнали російських обстрілів у Чорному морі. 12 вересня стало відомо, що росіяни вдарили по судну, що везло пшеницю до Єгипту, одразу після того, як воно залишило українські територіальні води. Другий напад стався вчора, 20 вересня.

Нагадаємо, Одеський порт виставив на продаж вантажне судно "Адмірал Де Рибас".

Також Дунайське пароплавство судиться з болгарською фірмою, намагаючись відшкодувати вартість ремонту суден.