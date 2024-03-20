Удар по Одессе 15 марта — состояние пострадавших

Выбиты окна в карте скорой. Фото: Новини.LIVE

В результате российского удара по городу ракетами 15 марта пострадали более 50 человек. В настоящее время 20 из них продолжают проходить лечение в медучреждениях Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Состояние пострадавших

Из 20 человек, находящихся на стационаре, подавляющее большинство находятся в тяжелом состоянии. А именно:

в крайне тяжелом состоянии – 2 человека;

в тяжелом состоянии – 12 человек;

в состоянии средней тяжести – 6 человек.

Известно, что 5 пациентов находились в реанимации, 2 – в ожоговой и 3 – в общей. В настоящее время все переведены из реаниматологических отделений в профильные, ведь врачи отмечают положительную динамику и улучшение состояния пострадавших. Также 8 человек уже перешли на амбулаторное лечение.

Напомним, что во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В общей сложности от российской ракеты в тот день погиб 21 человек.

Также мы писали, что одесситы провели в последний путь Сергея Николаевича Тетюхина, бывшего первого заместителя городского головы, а также простились со спасателями, погибшими от ракетных обстрелов города 15 марта.