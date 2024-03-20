Удар по Одесі 15 березня — стан постраждалих

Вибиті вікна в карті швидкої. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російського удару по місту ракетами 15 березня постраждали більше 50 людей. Наразі 20 з них продовжують проходити лікування в медзакладах Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стан постраждалих

З 20 людей, що перебувають на стаціонарі, переважна більшість — у важкому стані. А саме:

у вкрай важкому стані – 2 особи;

у важкому стані – 12 осіб;

у стані середньої важкості – 6 осіб.

Відомо, що 5 пацієнтів перебували у реанімації, 2 — в опіковій та 3 — в загальній. Наразі усі переведені з реаніматологічних відділень до профільних, адже лікарі відмічають позитивну динаміку та поліпшення стану постраждалих. Також 8 людей вже перейшли на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Загалом від російської ракети у той день загинула 21 людина.

Також ми писали, що одесити провели в останню путь Сергія Миколайовича Тетюхіна, колишнього першого заступника міського голови, а також попрощалися з рятувальниками, які загинули від ракетного обстрілу міста 15 березня.