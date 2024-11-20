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Удар РФ по Одессе 18 ноября — количество жертв возросло

20 ноября 2024 14:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе скончался мужчина, раненный в результате российской атаки 18 ноября
Разрушение на месте попадания. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В одесской больнице скончался один из пострадавших в результате российских обстрелов Одессы 18 ноября. Число жертв ракетной атаки возросло до одиннадцати.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", — заявил городской голова.

Жертвы террора

Днем 18 ноября россияне выпустили по Одессе ракету "Искандер-М". В результате обстрела погибли семь полицейских — следователи и работник конвойной службы. Кроме того, вражеский удар унес жизнm водителя скорой помощи Павла Снитковского, который был на смене ночью, а днем пришел к месту прилета по бытовым делам. Также погибли двое местных жителей.

Напомним, в результате удара РФ 18 ноября пострадали преимущественно молодые люди. В больницах города сейчас находится 21 раненый. Подробнее о российской атаке читайте в нашем материале.

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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