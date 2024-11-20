В Одессе скончался мужчина, раненный в результате российской атаки 18 ноября

Удар РФ по Одессе 18 ноября — количество жертв возросло
В одесской больнице скончался один из пострадавших в результате российских обстрелов Одессы 18 ноября. Число жертв ракетной атаки возросло до одиннадцати.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", — заявил городской голова.
Жертвы террора
Днем 18 ноября россияне выпустили по Одессе ракету "Искандер-М". В результате обстрела погибли семь полицейских — следователи и работник конвойной службы. Кроме того, вражеский удар унес жизнm водителя скорой помощи Павла Снитковского, который был на смене ночью, а днем пришел к месту прилета по бытовым делам. Также погибли двое местных жителей.
Напомним, в результате удара РФ 18 ноября пострадали преимущественно молодые люди. В больницах города сейчас находится 21 раненый. Подробнее о российской атаке читайте в нашем материале.
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