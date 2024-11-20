В Одесі помер чоловік, поранений внаслідок російської атаки 18 листопада

Руйнування на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

В одеській лікарні помер один з постраждалих внаслідок російського обстрілу Одеси 18 листопада. Кількість жертв ракетної атаки зросла до одинадцяти.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", — заявив міський голова.

Жертви терору

Вдень 18 листопада росіяни випустили по Одесі ракету "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули семеро поліцейських — слідчі та працівник конвойної служби. Крім того, ворожий удар уніс життя водія швидкої допомоги Павла Снітковського, який був на зміні вночі, а вдень прийшов до місця прильоту у побутових справах. Також загинули двоє місцевих мешканців.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ 18 листопада постраждали переважно молоді люди. У лікарнях міста зараз перебуває 21 поранений. Детальніше про російську атаку читайте у нашому матеріалі.