В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства
В Одессе хотят облагородить придомовые территории. На капитальный ремонт элементов благоустройства около трех домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликовал Департамент городского хозяйства.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о закупках
Тендеры были проведены без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что работы должны быть проведены до конца этого года. Стоимость каждой закупки — 1430890. Средства возьмут из местного бюджета.
Закупки без использования электронной системы: что это
Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.
По каким адресам облагородят придомовые территории
Ремонт элементов благоустройства планируется провести в Пересыпском районе города, по адресам:
- ул. Высоцкого, 18
- ул. Крымская, 66
- ул. Крымская, 70
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одессе планируется провести капитальный ремонт корпусов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, расположенной на ул. Дидрихсона, 4. Только на обследование зданий и подготовку отчета готовы потратить более 5 миллионов гривен.
Также мы писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый трактор для корчевки пней в городе. На закупку техники хотят выделить более 5 миллионов гривен из бюджета.
Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!