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В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства

22 мая 2024 18:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства
Женщина подметает улицу. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе хотят облагородить придомовые территории. На капитальный ремонт элементов благоустройства около трех домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликовал Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупках

Тендеры были проведены без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что работы должны быть проведены до конца этого года. Стоимость каждой закупки — 1430890. Средства возьмут из местного бюджета.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

По каким адресам облагородят придомовые территории

Ремонт элементов благоустройства планируется провести в Пересыпском районе города, по адресам:

  • ул. Высоцкого, 18
В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства - фото 1
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Высоцкого, 18. Фото: скриншот
  • ул. Крымская, 66
В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства - фото 2
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Крымская, 66. Фото: скриншот
  • ул. Крымская, 70
В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства - фото 3
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Крымская, 70. Фото: скриншот

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одессе планируется провести капитальный ремонт корпусов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, расположенной на ул. Дидрихсона, 4. Только на обследование зданий и подготовку отчета готовы потратить более 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый трактор для корчевки пней в городе. На закупку техники хотят выделить более 5 миллионов гривен из бюджета.

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.

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