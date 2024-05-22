В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою
В Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля трьох домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлі
Тендери провели без використання електронної системи. Самі подробиці договору та перелік робіт також неоприлюднені. Відомо, що роботи мають провести до кінця цього року. Вартість кожної закупівлі — 1 430 890. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.
Закупівлі без використання електронної системи: що це
Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.
За якими адресами облагородять прибудинкові території
Ремонт елементів доброустрою планують провести в Пересипському районі міста, за адресами:
- вул. Висоцького, 18
- вул. Кримська, 66
- вул. Кримська, 70
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.
Також ми писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету.
Додамо, Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.
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