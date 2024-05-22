В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою

Жінка підмітає вулицю. Фото: Новини.LIVE

В Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля трьох домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлі

Тендери провели без використання електронної системи. Самі подробиці договору та перелік робіт також неоприлюднені. Відомо, що роботи мають провести до кінця цього року. Вартість кожної закупівлі — 1 430 890. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Закупівлі без використання електронної системи: що це

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

За якими адресами облагородять прибудинкові території

Ремонт елементів доброустрою планують провести в Пересипському районі міста, за адресами:

вул. Висоцького, 18

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Висоцького, 18. Фото: скриншот

вул. Кримська, 66

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримська, 66. Фото: скриншот

вул. Кримська, 70

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримська, 70. Фото: скриншот

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету.

Додамо, Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.