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В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою

22 травня 2024 18:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою
Жінка підмітає вулицю. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля трьох домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлі

Тендери провели без використання електронної системи. Самі подробиці договору та перелік робіт також неоприлюднені. Відомо, що роботи мають провести до кінця цього року. Вартість кожної закупівлі — 1 430 890. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Закупівлі без використання електронної системи: що це  

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

За якими адресами облагородять прибудинкові території  

Ремонт елементів доброустрою планують провести в Пересипському районі міста, за адресами:

  • вул. Висоцького, 18
В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою - фото 1
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Висоцького, 18. Фото: скриншот
  • вул. Кримська, 66
В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою - фото 2
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримська, 66. Фото: скриншот
  • вул. Кримська, 70
В Одесі хочуть витратити близько п'яти мільйонів на ремонт елементів доброустрою - фото 3
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримська, 70. Фото: скриншот

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету. 

Додамо, Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39  та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.

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