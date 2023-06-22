В Одессе ремонтируют с десяток улиц: где лучше объехать

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 22 июня, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Спиридоновская,

пл. Л. Толстого,

ул. Ак. Сахарова,

ул. С. Палия,

просп. Небесной Сотни,

просп. Ак. Глушко,

ул. Ак. Уильямса — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

просп. Небесной Сотни — очищение коллектора;

Хаджибейская дорога — очищение лотков, канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

В Одессе, на улице Троицкой между Ришельевской и Пушкинской, провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продлена велодорожка.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.

На улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеска.