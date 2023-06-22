В Одесі ремонтують з десяток вулиць: де краще об’їхати
Сьогодні, 22 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Спиридонівська,
- пл. Л. Толстого,
- вул. Ак. Сахарова,
- вул. С. Палія,
- просп. Небесної Сотні,
- просп. Ак. Глушка,
- вул. Ак. Вільямса — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- просп. Небесної Сотні — очищення колектору;
- Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
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