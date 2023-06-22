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В Одесі ремонтують з десяток вулиць: де краще об’їхати

22 червня 2023 11:20
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі ремонтують з десяток вулиць: де краще об’їхати
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 22 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Спиридонівська, 
  • пл. Л. Толстого, 
  • вул. Ак. Сахарова, 
  • вул. С. Палія, 
  • просп. Небесної Сотні, 
  • просп. Ак. Глушка, 
  • вул. Ак. Вільямса — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • просп. Небесної Сотні — очищення колектору; 
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

В Одесі, на вулиці Троїцькій між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

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