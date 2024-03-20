В Одессе погибли офицеры Пентагона и Германии — российские СМИ распространяют фейки

Человек читает российскую газету. Фото: росСМИ

Пропагандистские СМИ распространяют ложную информацию о ракетном ударе в Одессе. Они утверждают, что в результате погибли офицеры Пентагона и Минобороны Германии.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникации SPRAVDI.

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Тактика дезинформации

Заявления об убийстве западных инструкторов являются частью российской тактики. Таким образом, террористы хотят скрыть военные преступления и отвлечь внимание от гражданских жертв. Аналогичные обвинения уже выдвигались после других событий, таких как удары по пиццерии в Краматорске и деревне Гроза в Харьковской области, где погибли десятки гражданских. Распространение фейковой информации о гибели иностранных военных имеет целью создать впечатление, что Россия ведет войну не с Украиной, а с НАТО.

Ракетный удар по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

К сожалению, ракетный удар по Одессе на самом деле привел к смерти 21 человека, среди них были спасатели Денис Колесников и Виталий Алимов, экс-заместитель городского головы Сергей Тетюхин, командир полка полиции "Цунами" Александр Гостищев.

Мы писали, что Украина сейчас ведет войну на двух фронтах: на поле боя и в информационном пространстве. Важно сохранять воздержание и ответственность, особенно когда информация поступает из враждебных источников. Ведь российские сообщения чаще всего обезображены и преследуют цель дезинформировать и навести панику в обществе.