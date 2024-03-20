В Одесі загинули офіцери Пентагону та Німеччини — російські ЗМІ розповсюджують фейки

Чоловік читає російську газету. Фото: росЗМІ

Пропагандистські ЗМІ розповсюджують хибну інформацію про ракетний удар в Одесі. Вони стверджують, що в результаті загинули офіцери Пентагону та Міноборони Німеччини.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікації SPRAVDI.

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Тактика дезінформації

Заяви про вбивство "західних інструкторів" є частиною російської тактики. Таким чином терористи хочуть приховати воєнні злочини та відвернути увагу від цивільних жертв. Аналогічні звинувачення вже висувалися після інших подій, таких як удари по піцерії в Краматорську та селі Гроза в Харківській області, де загинули десятки цивільних. Розповсюдження фейкової інформації про загибель іноземних військових має на меті створити враження, нібито Росія веде війну не з Україною, а з НАТО.

Ракетний удар по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

На жаль, ракетний удар по Одесі насправді призвів до смерті 21 людини, серед них були рятувальники Денис Колесніков та Віталій Алимов, ексзаступник міського голови Сергій Тетюхін, командир полку поліції "Цунамі" Олександр Гостищев.

Ми писали, що Україна зараз веде війну на двох фронтах: на полі бою та в інформаційному просторі. Важливо зберігати стриманість та відповідальність, особливо коли інформація надходить з ворожих джерел. Адже російські повідомлення найчастіше спотворені та мають на меті дезінформувати та навести паніку у суспільстві.