В Одессе заработал новый центр Службы 112 для юга Украины

Коммуникационный центр Службы 112 в Одессе. Фото: МВД Украины

В Одессе заработал коммуникационный центр Службы 112. Его строили почти год, а теперь экстренные вызовы из южных регионов будут принимать 80 операторов. Среди них есть семь ветеранов, которые получили ранения на фронте или вернулись из плена.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

В МВД говорят, что теперь Служба 112 имеет уже четыре коммуникационных центра, которые принимают обращения из всех регионов и передают их дальше профильным службам. Для юга страны это означает отдельную площадку, которая будет работать именно с местными вызовами.

В одесском центре работают 80 операторов. Перед началом работы они прошли обучение и стажировку. Отдельно в МВД подчеркнули, что среди работников есть семь ветеранов российско-украинской войны. Речь идет о людях, которые получили ранения на передовой или вернулись из вражеского плена.

Что известно о работе коммуникационных центров

За более чем два с половиной года работы Службы 112 операторы центров в Киеве, Львове и Днепре приняли более 11 миллионов вызовов. Этой зимой, как отметил Игорь Клименко, служба работала не только с экстренными ситуациями. Операторы также принимали обращения от людей, которые остались без тепла, воды или света.

"Этой зимой Служба 112 стала не только помощью во время экстренных ситуаций - получили и обработали более 100 тысяч вызовов об отсутствии тепла, воды и света", — отметил Игорь Клименко.

Добавим, по данным МВД, киевский, львовский и днепровский центры обслуживают соответствующие макрорегионы, а одесский центр должен покрывать южное направление. Ранее МВД уточняло, что речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях и АР Крым.

