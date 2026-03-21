В Одесі запрацював новий центр Служби 112 для півдня України

Комунікаційний центр Служби 112 в Одесі. Фото: МВС України

В Одесі запрацював комунікаційний центр Служби 112. Його будували майже рік, а тепер екстрені виклики з південних регіонів прийматимуть 80 операторів. Серед них є семеро ветеранів, які дістали поранення на фронті або повернулися з полону.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Комунікаційний центр Служби 112 в Одесі

У МВС кажуть, що тепер Служба 112 має вже чотири комунікаційні центри, які приймають звернення з усіх регіонів і передають їх далі профільним службам. Для півдня країни це означає окремий майданчик, який працюватиме саме з місцевими викликами.

В одеському центрі працюють 80 операторів. Перед початком роботи вони пройшли навчання та стажування. Окремо в МВС підкреслили, що серед працівників є семеро ветеранів російсько-української війни. Йдеться про людей, які отримали поранення на передовій або повернулися з ворожого полону.

Що відомо про роботу комунікаційних центрів

За понад два з половиною роки роботи Служби 112 оператори центрів у Києві, Львові та Дніпрі прийняли понад 11 мільйонів викликів. Цієї зими, як зазначив Ігор Клименко, служба працювала не лише з екстреними ситуаціями. Оператори також приймали звернення від людей, які залишилися без тепла, води чи світла.

"Цієї зими Служба 112 стала не лише допомогою під час екстрених ситуацій — отримали та опрацювали більше 100 тисяч викликів щодо відсутності тепла, води та світла", — зазначив Ігор Клименко.

Додамо, за даними МВС, київський, львівський і дніпровський центри обслуговують відповідні макрорегіони, а одеський центр має покривати південний напрямок. Раніше МВС уточнювало, що йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську області та АР Крим.

