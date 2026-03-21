Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі запрацював новий центр Служби 112 для півдня України

В Одесі запрацював новий центр Служби 112 для півдня України

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 15:32
Комунікаційний центр Служби 112 в Одесі. Фото: МВС України

В Одесі запрацював комунікаційний центр Служби 112. Його будували майже рік, а тепер екстрені виклики з південних регіонів прийматимуть 80 операторів. Серед них є семеро ветеранів, які дістали поранення на фронті або повернулися з полону. 

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України. 

Читайте також:

Комунікаційний центр Служби 112 в Одесі

У МВС кажуть, що тепер Служба 112 має вже чотири комунікаційні центри, які приймають звернення з усіх регіонів і передають їх далі профільним службам. Для півдня країни це означає окремий майданчик, який працюватиме саме з місцевими викликами.

В одеському центрі працюють 80 операторів. Перед початком роботи вони пройшли навчання та стажування. Окремо в МВС підкреслили, що серед працівників є семеро ветеранів російсько-української війни. Йдеться про людей, які отримали поранення на передовій або повернулися з ворожого полону.

Що відомо про роботу комунікаційних центрів

За понад два з половиною роки роботи Служби 112 оператори центрів у Києві, Львові та Дніпрі прийняли понад 11 мільйонів викликів. Цієї зими, як зазначив Ігор Клименко, служба працювала не лише з екстреними ситуаціями. Оператори також приймали звернення від людей, які залишилися без тепла, води чи світла.

"Цієї зими Служба 112 стала не лише допомогою під час екстрених ситуацій — отримали та опрацювали більше 100 тисяч викликів щодо відсутності тепла, води та світла", — зазначив Ігор Клименко.

Додамо, за даними МВС, київський, львівський і дніпровський центри обслуговують відповідні макрорегіони, а одеський центр має покривати південний напрямок. Раніше МВС уточнювало, що йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську області та АР Крим.

Нагадаємо, в Одесі офіційно призначили нового керівника Департаменту у справах ветеранів міської ради. Володимир Єрмаков обійняв посаду без конкурсного відбору.

Також ми писали, що в Одесі запрацював новий сервісний центр для ветеранів, який має стати точкою швидкої допомоги для військових, їхніх родин та людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут працюватимуть фахівці, які супроводжуватимуть у побутових і соціальних питаннях.

Одеська область Новини Одеси мобільний оператор
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації