Отключение света в Одессе сегодня — адреса

Отключения света в Одессе — какие районы будут без электричества
Из-за аварийных ремонтных работ на электросетях у многих абонентов Одессы и области сейчас нет света. Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить электроэнергией одновременно всех жителей пострадавших районов.
Об этом сообщает официальный канал города.
Аварийные работы
Для Киевского и Приморского районов Одессы, ЖМ Таирова, Черноморки и Лиманки до сих пор действуют отключения в связи с аварийными ремонтными работами. Света не будет у двух групп:
- Группа 6.1 — отключение с 8:00 до 10:00;
- Группа 2.1 — возможно отключение света с 9:00 до 13:00.
У кого нет света
Сейчас работы проводят по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Академика Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
- Семена Палия, 93.
По этим адресам свет дадут до 16:00
- Академика Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
- Академика Сахарова, 34, 36,
- Высоцкого, 1-11,
- Семена Палия, 109-113,113а.
Работы до 19:00
Центральный РЭС:
- Пироговская, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
- Сегедская, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
- переулок Лунный, 2,
- просп. Леси Украинки, 10,10а,
- просп. Шевченко 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а, 8а/1, 8б
Работы обещают завершить до 19:00
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о стоимости света в марте.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в марте. А также о последствиях обстрелов для энергосистемы.
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