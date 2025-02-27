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Отключения света в Одессе — какие районы будут без электричества

27 февраля 2025 10:18
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе сегодня — адреса
Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: https://www.smarty.ninja/
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за аварийных ремонтных работ на электросетях у многих абонентов Одессы и области сейчас нет света. Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить электроэнергией одновременно всех жителей пострадавших районов.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Аварийные работы

Для Киевского и Приморского районов Одессы, ЖМ Таирова, Черноморки и Лиманки до сих пор действуют отключения в связи с аварийными ремонтными работами. Света не будет у двух групп:

  • Группа 6.1 — отключение с 8:00 до 10:00;
  • Группа 2.1 — возможно отключение света с 9:00 до 13:00.
Тисячі одеситів знову без світла — адреси відключень - фото 1
Предупреждение о работах. Фото: скриншот

У кого нет света

Сейчас работы проводят по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Академика Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
  • Семена Палия, 93.

По этим адресам свет дадут до 16:00

  • Академика Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
  • Академика Сахарова, 34, 36,
  • Высоцкого, 1-11,
  • Семена Палия, 109-113,113а.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • Пироговская, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
  • Сегедская, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
  • переулок Лунный, 2,
  • просп. Леси Украинки, 10,10а,
  • просп. Шевченко 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а, 8а/1, 8б

Работы обещают завершить до 19:00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о стоимости света в марте.

Напомним, недавно мы писали о стоимости света в марте. А также о последствиях обстрелов для энергосистемы.

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