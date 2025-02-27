Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: https://www.smarty.ninja/

Через аварійні ремонтні роботи на електромережах у багатьох абонентів Одеси та області наразі немає світла. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити електроенергією одночасно усіх жителів постраждалих районів.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Аварійні роботи

Для Київського та Приморського районів Одеси, ЖМ Таїрова, Чорноморки та Лиманки досі діють відключення через аварійні ремонтні роботи. Світла не буде у двох груп:

Група 6.1 – відключення з 8:00 до 10:00;

Група 2.1 – можливе відключення світла з 9:00 до 13:00.

Попередження про роботи. Фото: скриншот

В кого немає світла

Наразі роботи проводять за наступними адресами:

Північний РЕМ:

Академіка Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,

Семена Палія, 93.

За цими адресами світло дадуть до 16:00

Академіка Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,

Академіка Сахарова, 34, 36,

Висоцького, 1-11,

Семена Палія, 109-113,113а.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Пироговська, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,

Сегедська, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4

пров. Місячний, 2,

просп. Лесі Українки, 10,10а,

просп. Шевченка 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а/1, 8б

Роботи обіцяють завершити до 19:00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про вартість світла у березні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у березні. А також про наслідки обстрілів для енергосистеми.