Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

Відключення світла в Одесі — які райони будуть без електрики
Через аварійні ремонтні роботи на електромережах у багатьох абонентів Одеси та області наразі немає світла. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити електроенергією одночасно усіх жителів постраждалих районів.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Аварійні роботи
Для Київського та Приморського районів Одеси, ЖМ Таїрова, Чорноморки та Лиманки досі діють відключення через аварійні ремонтні роботи. Світла не буде у двох груп:
- Група 6.1 – відключення з 8:00 до 10:00;
- Група 2.1 – можливе відключення світла з 9:00 до 13:00.
В кого немає світла
Наразі роботи проводять за наступними адресами:
Північний РЕМ:
- Академіка Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
- Семена Палія, 93.
За цими адресами світло дадуть до 16:00
- Академіка Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
- Академіка Сахарова, 34, 36,
- Висоцького, 1-11,
- Семена Палія, 109-113,113а.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Пироговська, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
- Сегедська, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
- пров. Місячний, 2,
- просп. Лесі Українки, 10,10а,
- просп. Шевченка 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а/1, 8б
Роботи обіцяють завершити до 19:00
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про вартість світла у березні.
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