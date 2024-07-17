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Отдых на побережье — насколько безопасно в одесской Затоке

17 июля 2024 18:42
Верзилова Єлизавета - редактор
Отдых в Затоке 2024: разрешение от ОВА и минная опасность
Люди отдыхают на пляже в Затоке. Фото: местные СМИ.
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня в Одессе открыто 11 пляжей и планируется увеличить это количество до 17. Однако, несмотря на запреты и неполученные разрешения, некоторые базы отдыха охотно встречают отдыхающих, игнорируя минную опасность, в том числе в курортных городах Затока и Каролино-Бугаз.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Олег Кипер отметил, что безопасный доступ к морю предоставляет Одесса и те пляжи, которые официально получили разрешения на открытие и обслуживание отдыхающих. Что касается Затоки и Каролино-Бугаза, то в этих городах нередки случаи мошенничества. Некоторые рекламодатели предлагают номера телефонов для бронирования проживания на фактически недоступных пляжах.

Кипер о пляжах
Олег Кипер об опасностях на пляжах. Фото: Новини.LIVE

"Что касается Затоки, мы ее привыкли другой видеть... Вы сами понимаете, какая там ситуация, поэтому доступа к морю там нет. Я рекомендую не доверять таким объявлениям и проверять информацию через официальные источники. Там стоят заграждения, там есть заминирование. Я бы посоветовал всем быть осторожными и не доверять сомнительным объявлениям", — подчеркнул Олег Кипер.

Пока что купаться там опасно и доступа к пляжам на базах отдыха там нет. Запрет продолжается по причинам безопасности, в частности из-за мин в Черном море.

Какие пляжи открыты в Одессе

Мы писали, что в Одессе открыто девять пляжей. Первым стал Caleton, куда посетили инспекцию Новини.LIVE. Позже к списку зон отдыха, которые получили разрешения, добавились два пляжа Red Line, пляж True Man Sun of a Beach и Инклюзивный. Последними официально принимать отдыхающих стали I TAKA, Ibiza, "Зебра", PUBLIC и пляж Grande Pettine.

Однако отметим, что на некоторых пляжах Одессы был обнаружен высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Так, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.

Добавим, что на пляжах OTRADA и "Дельфин" вода безопасна для купания. Там экологи отобрали пробы воды и исследования показали, что все показатели в норме.

Одесса отдых Черное море пляж отпуск Одесская область Новости Одессы мины безопасность опасность Олег Кипер

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