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Відпочинок на узбережжі — наскільки безпечно в одеській Затоці

17 липня 2024 18:42
Верзілова Єлизавета - редактор
Відпочинок у Затоці 2024: дозвіл від ОВА та мінна небезпека
Люди відпочивають на пляжі у Затоці. Фото: місцеві ЗМІ.
Верзілова Єлизавета - редактор

На сьогодні в Одесі відкрито 11 пляжів і планується збільшити цю кількість до 17. Однак, попри заборони та неотримані дозволи, деякі бази відпочинку охоче зустрічають відпочивальників, ігноруючи мінну небезпеку, у тому числі у курортних містах Затока та Кароліно-Бугаз.

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег  Кіпер.
 

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Олег Кіпер зазначив, що безпечний доступ до моря надає місто Одеса та ті пляжі, які офіційно отримали дозволи на відкриття та обслуговування відпочивальників. Щодо Затоки та Кароліно-Бугазу, то в цих містах нерідко трапляються випадки шахрайства. Деякі рекламодавці пропонують номери телефонів для бронювання проживання на пляжах, які фактично недоступні.

Кіпер про пляжі
Олег Кіпер про небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

"Щодо Затоки, ми її звикли іншою бачити... Ви самі розумієте, яка там ситуація,  тож доступу до моря там немає. Я рекомендую не довіряти таким оголошенням і перевіряти інформацію через офіційні джерела. Там стоять загородження, там є замінування. Я б порадив усім бути обережними та не довіряти сумнівним оголошенням", — підкреслив Олег Кіпер.

Наразі купатися там небезпечно та доступу до пляжів на базах відпочинку там немає. Заборона триває через безпекові причини, зокрема міни в Чорному морі.

Щодо Затоки, Олег Кіпер наголосив, що наразі купатися там небезпечно та доступу до пляжів на базах відпочинку там немає. Заборона триває через безпекові причини, зокрема через міни у Чорному морі. 

"Щодо Затоки, ми її звикли іншою бачити... Ви самі розумієте, яка там ситуація,  тож доступу до моря там немає", — відповів очільник Одеської ОВА.

Які пляжі відкриті в Одесі

Ми писали, що в Одесі наразі відкрито дев'ять пляжів. Першим став Caleton, куди завітали з інспекцією Новини.LIVE. Пізніше до списку зон відпочинку, які отримали дозволи, додались два пляжі Red Line, пляж True Man Sun of a Beach та Інклюзивний. Останніми офіційно приймати відпочивальників стали ITAKA, Ibiza, "Зебра", PUBLIC та пляж Grande Pettine.

 Однак зазначимо, що на деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочивальників. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Додамо, що на пляжах OTRADA та "Дельфін" вода є безпечною для купання. Там екологи відібрали проби води та дослідження показали, що усі показники — в нормі.

Одеса відпочинок Чорне море пляж відпустка Одеська область Новини Одеси міни безпека небезпека Олег Кіпер

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