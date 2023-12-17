Погибший мужчина и поврежденные дома — последствия ночной атаки на Одесчину

Последствия ночной атаки по Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 декабря российские террористы совершили очередную массированную атаку на Одессу и область. В результате падения обломков дронов в пригороде повреждено множество домов. К сожалению, есть и погибший человек.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте падения дронов и пообщались с местными жителями, у которых повреждено жилье.

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Последствия ночной атаки. Фото: Новини.LIVE

Мужчина, у которого поврежден автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Из-за попадания обломков сбитого дрона погиб 54-летний мужчина, житель частного дома в пригороде Одессы. На его дом упала боевая часть БпЛА, в результате чего здание взорвалось и сгорело. Местные жители вспоминают погибшего, как доброго, порядочного человека, готового всем прийти на помощь.

"Он постоянно грушами нас угощал. Помогал нам, печатал книги, брошюры. Делал ремонт у себя дома и мечтал по окончании всех пригласить в гости. Он много делал добра для людей, поэтому я думаю, что его душа обязательно попадет в рай" , – говорит знакомый погибшего, Владимир.

Знакомый погибшего Владимир. Фото: Новини.LIVE

Кроме дома погибшего также есть множество поврежденных взрывной волной зданий.

"Мы сидели у окна и весь второй этаж этого дома оказался в нашем доме. Мы спустились на первый этаж и это нас спасло. Потому что в убежище еще нужно идти, а куда уже иди, когда оно над головой гудит", — рассказал сосед погибшего Вячеслав.

Сосед погибшего Вячеслав. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный забор. Фото: Новини.LIVE

Военные говорят, что дрон типа Shahed-136/131" несет в себе до 40 килограммов боевой части, а также имеет легковоспламеняющееся топливо.

"В результате падения сбитого дрона произошел взрыв в одном из жилых домов. Ударной волной повреждены еще многие дома. Обломки разлетались на большое расстояние и соответственно возникли пожары в нескольких местах", — сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Кроме того, военная отметила, что, пытаясь нанести как можно больше ущерба, враг в последнее время изменил тактику пусков ударных дронов и ракет.

"Мы видим в тактике врага изменение, связанное с направлением средств поражения: враг запускает их через жилые и промышленные кварталы. Таким образом, даже при успешной работе ПВО есть вероятность повреждений" , - добавила Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

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В течение пяти часов враг атаковал Одесскую область, были запущены ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью девять БпЛА.

Поврежденная крыша. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный в результате атаки дом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.