Загиблий чоловік та понівечені домівки — наслідки нічної атаки на Одещину

Наслідки нічної атаки по Одещині. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 17 грудня російські терористи здійснили чергову масовану атаку на Одесу та область. Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті пошкоджено безліч будинків. На жаль, є і загибла людина.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці падіння дронів та поспілкувалися місцевими мешканцями, у яких пошкоджено житло.

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Наслідки нічної атаки. Фото: Новини.LIVE

Чоловік у якого пошкодило автівку. Фото: Новини.LIVE

Через попадання уламків збитого дрона загинув 54-річний чоловік, житель приватного будинку у передмісті Одеси. На його домівку впала бойова частина БпЛА, унаслідок чого будівля вибухнула та згоріла. Місцеві мешканці згадують загиблого, як добру, порядну людину, що готова всім прийти на допомогу.

"Він постійно грушами нас пригощав. Допомагав нам, друкував книги, брошури. Робив ремонт у себе вдома і мріяв після закінчення всіх запросити у гості. Він багато робив добра для людей, тому я думаю, що його душа обов’язково попаде в рай", — каже знайомий загиблого, Володимир.

Знайомий загиблого Володимир. Фото: Новини.LIVE

Окрім будинку загиблого також є безліч пошкоджених вибуховою хвилею будівель.

"Ми сиділи біля вікна і весь другий поверх цього будинку опинився у нашому домі. Ми спустилися на перший поверх і це нас врятувало. Бо до сховища ще потрібно йти, а куди вже йди, коли воно над головою гуде", — розповів сусід загиблого, В’ячеслав.

Сусід загиблого В'ячеслав. Фото: Новини.LIVE

Понівечений паркан. Фото: Новини.LIVE

Військові кажуть, що дрон типу Shahed-136/131" несе в собі до 40 кілограмів бойової частини, а також має швидко займисте пальне.

"Внаслідок падіння збитого дрона відбувся вибух в одному із житлових будинків. Ударною хвилею пошкоджено ще багато будинків. Уламки розліталися на велику відстань і відповідно виникли пожежі у декількох місцях", — сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Крім того, військова зазначила, що намагаючись завдати якомога більше збитків, ворог останнім часом змінив тактику пусків ударних дронів та ракет.

"Ми бачимо у тактиці ворога зміну пов’язану зі спрямуванням засобів ураження: ворог запускає їх через житлові та промислові квартали. Таким чином, навіть при успішній роботі ППО є вірогідність пошкоджень", — додала Наталя Гуменюк.

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Знищений будинок. Фото:Новини.LIVE

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Протягом п'яти годин ворог атакував Одеську область, було запущено ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною дев'ять БпЛА.

Понівечений дах. Фото: Новини.LIVE

Понівечений унаслідок атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.