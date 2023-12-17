Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загиблий чоловік та понівечені домівки — наслідки нічної атаки на Одещину arrow

Загиблий чоловік та понівечені домівки — наслідки нічної атаки на Одещину

17 грудня 2023 13:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Загиблий чоловік та понівечені домівки — наслідки нічної атаки на Одещину
Наслідки нічної атаки по Одещині. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 17 грудня російські терористи здійснили чергову масовану атаку на Одесу та область. Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті пошкоджено безліч будинків. На жаль, є і загибла людина.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці падіння дронів та поспілкувалися  місцевими мешканцями, у яких пошкоджено житло. 

Читайте також:
Наслідки нічної атаки. Фото: Новини.LIVE
Чоловік у якого пошкодило автівку. Фото: Новини.LIVE

Через попадання уламків збитого дрона загинув 54-річний чоловік, житель приватного будинку у передмісті Одеси. На його домівку впала бойова частина БпЛА, унаслідок чого будівля вибухнула та згоріла. Місцеві мешканці згадують загиблого, як добру, порядну людину, що готова всім прийти на допомогу. 

"Він постійно грушами нас пригощав. Допомагав нам, друкував книги, брошури. Робив ремонт у себе вдома і мріяв після закінчення всіх запросити у гості. Він багато робив добра для людей, тому я думаю, що його душа обов’язково попаде в рай", — каже знайомий загиблого, Володимир. 

Знайомий загиблого Володимир. Фото: Новини.LIVE

Окрім будинку загиблого також є безліч пошкоджених вибуховою хвилею будівель.  
"Ми сиділи біля вікна і весь другий поверх цього будинку опинився у нашому домі. Ми спустилися на перший поверх і це нас врятувало. Бо до сховища ще потрібно йти, а куди вже йди, коли воно над головою гуде", — розповів сусід загиблого, В’ячеслав. 

Сусід загиблого В'ячеслав. Фото: Новини.LIVE
Понівечений паркан. Фото: Новини.LIVE

Військові кажуть, що дрон типу Shahed-136/131" несе в собі до 40 кілограмів бойової частини, а також має швидко займисте пальне. 

"Внаслідок падіння збитого дрона відбувся вибух в одному із житлових будинків. Ударною хвилею пошкоджено ще багато будинків. Уламки розліталися на велику відстань і відповідно виникли пожежі у декількох місцях", — сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Крім того, військова зазначила, що намагаючись завдати якомога більше збитків, ворог останнім часом змінив тактику пусків ударних дронів та ракет. 

"Ми бачимо у тактиці ворога зміну пов’язану зі спрямуванням засобів ураження: ворог запускає їх через житлові та промислові квартали. Таким чином, навіть при успішній роботі ППО є вірогідність пошкоджень", — додала Наталя Гуменюк.

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
Знищений будинок. Фото:Новини.LIVE

Більше про нічну атаку

Протягом п'яти годин ворог атакував Одеську область, було запущено ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною дев'ять БпЛА.

Понівечений дах. Фото: Новини.LIVE
Понівечений унаслідок атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі