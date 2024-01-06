Зеленые парки и современная инфраструктура — какой может быть Одесса в будущем

Дома в центре Одессы в будущем по версии нейросети NightCafe

Одесса всегда поражала своей неповторимой атмосферой и разнообразием культурного наследия. Ее архитектура соединяет классические элементы старинных домов с элегантным морским шармом. О знаменитом Дюке, живописном Приморском бульваре и очаровательном Оперном театре рассказывают собственные истории из каждого открытого окна. Но самым выдающимся украшением города являются его жители. Одесситы славятся своим особым юмором и легкостью души, всегда гостеприимны и преданы своему уникальному духу.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект показать, как он представляет Одессу в будущем.

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Центр Одессы по версии нейросети NightCafe

Одесса в будущем — видение нейросети

О "плюсах" и "минусах" транспортной системы Одессы сказано немало. Например, та же Бугаевка в каком-то смысле "отрезана" от других районов. О тернистом пути жителей Пересыпского района, по которому необходимо добираться в город на работу или по делам, и говорить не приходится. Исторический центр регулярно замирает в пробках. Потому в последние годы в городе не раз звучали амбициозные планы по реорганизации инфраструктуры. Все они были ориентированы на создание комфортной городской среды. Одной из ключевых инициатив, которая была озвучена, — модернизация транспортной системы города. Проведение работ по реконструкции дорог, создание вело- и пешеходных зон, а также развитие общественного транспорта, чтобы облегчить мобильность жителей и уменьшить экологическую нагрузку. Мы предложили нейросети оптимизировать транспортное движение в городе и сохранить ее архитектуру.

Организация движения в Одессе по версии нейросети NightCafe

Улицы Одессы в будущем по версии нейросети NightCafe

Увеличение количества зеленых зон

Также нейросети предложили организацию общественных пространств для комфортного отдыха и культурных событий. Рекреационные зоны, парки и площадки для мероприятий должны стать центрами встреч и взаимодействия местного сообщества.

Общественные пространства в Одессе по версии нейросети NightCafe

Улица Дерибасовская в будущем

Дерибасовская — не только историческая улица, но и настоящий архитектурный каменный архив, отражающий многовековую историю Одессы. Но город должен развиваться вместе с жителями, поэтому искусственный интеллект предложил свой вариант сохранения исторического центра в сочетании с современными тенденциями.

Дерибасовская по версии нейросети NightCafe

Сохранение архитектурных сокровищ на Дерибасовской связано и с развитием культурного туризма. Поэтому восстановленные здания, музеи, коворкинги и уютные кафе будут привлекать туристов, что будет способствовать экономическому развитию и популяризации Одессы в целом.

Кафе на Дерибасовской по версии нейросети NightCafe

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить как известные художники и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад. Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как могли праздновать новый год одесситы в 1920-30 годах.