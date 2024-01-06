Зелені парки та сучасна інфраструктура — якою може бути Одеса в майбутньому

Будинки в центрі Одеси в майбутньому за версією нейромережі NightCafe

Одеса завжди вражала своєю неповторною атмосферою та різноманіттям культурних спадків. Її архітектура поєднує класичні елементи старовинних будинків з елегантним морським шармом. Про знаменитого Дюка, мальовничий Приморський бульвар та чарівний Оперний театр розповідають власні історії у кожному відкритому вікні. Але найвизначнішою окрасою міста є його жителі. Одесити славляться своїм особливим гумором та легкістю душі, завжди гостинні та віддані своєму унікальному духу.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект показати, як він уявляє Одесу в майбутньому.

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Центр Одеси за версією нейромережі NightCafe

Одеса у майбутньому — бачення нейромережі

Про "плюси" та "мінуси" транспортної системи Одеси сказано чимало. Наприклад, та сама Бугаївка в якомусь сенсі "відрізана" від інших районів. Про тернистий шлях жителів Пересипського району, яким необхідно добиратися до міста на роботу чи у справах, і говорити не доводиться. Історичний центр регулярно застигає у пробках. Тому останніми роками в місті не раз звучали амбітні плани з реорганізації інфраструктури. Всі вони були спрямовані на створення зручного міського середовища. Однією з ключових ініціатив, яка була озвучена — модернізація транспортної системи міста. Проведення робіт з реконструкції доріг, створення вело- та пішохідних зон, а також розвиток громадського транспорту, щоб полегшити мобільність мешканців та зменшити екологічне навантаження. Ми запропонували нейромережі оптимізувати транспортний рух в місті та при цьому зберегти її архітектуру.

Організація руху в Одесі за версією нейромережі NightCafe

Вулиці Одеси в майбутньому за версією нейромережі NightCafe

Збільшення кількості зелених зон

Також нейромережа запропонувала організацію громадських просторів для комфортного відпочинку та культурних подій. Рекреаційні зони, парки та майданчики для заходів мають стати центрами зустрічей та взаємодії для місцевої спільноти.

Громадські простори в Одесі за версією нейромережі NightCafe

Вулиця Дерибасівська у майбутньому

Дерибасівська — не лише історична вулиця, але й справжній архітектурний кам'яний архів, який відображає багатовікову історію Одеси. Та місто має розвиватися разом з його жителями, тому штучний інтелект запропонував свій варіант збереження історичного центру у поєднанні з сучасними тенденціями.

Дерибасівська за версією нейромережі NightCafe

Збереження архітектурних скарбів на Дерибасівській пов'язане і з розвитком культурного туризму. Тому відновлені будівлі, музеї, коворкінги та затишні кафе будуть привертати увагу туристів, що сприятиме економічному розвитку та популяризації Одеси в цілому.

Кафе на Дерибасівській за версією нейромережі NightCafe

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому. Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, як могли святкувати новий рік одесити у 1920-30 роках.