В Черном море найдены новые пятна мазута

Следы мазута на побережье. Фото: росСМИ

Новые пятна нефтепродуктов зафиксировали в акватории Ялты и в районе острова Тузла. Мазут попал в море в результате аварии двух российских нефтеналивных судов в Керченском проливе.

Об этом сообщили в созданном оккупантами так называемом "министерстве экологии и природных ресурсов Крыма".

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По результатам мониторинга в городском округе Ялта мазут обнаружили на акватории в 80 кв. м. Также пятно площадью 2,55 км появилось на острове Тузла.

Ранее нефтепродукты обнаруживали в разных районах Крыма, и даже на румынском и турецком побережье.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива шторм потопил два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Российские власти долгое время скрывали истинные масштабы катастрофы. Из-за загрязнения погибли сотни морских обитателей, а птиц, измазанных в нефтепродуктах обнаружили даже в Одесской области. При этом РФ продолжает использовать устаревшие суда, тем самым повышая риск новой аварии.

Мы сообщали, что для подъема со дна затонувших танкеров требуется от трех месяцев до года и до 10 млн долларов. Также Новини.LIVE общались с одесским экологом Владиславом Балинским о возможных последствиях катастрофы для моря и побережья.