У Чорному морі знайдені нові плями мазуту

Сліди мазуту на узбережжі. Фото: росЗМІ

Нові плями нафтопродуктів зафіксували в акваторії Ялти і у районі острова Тузла. Мазут потрапив у море внаслідок аварії двох російських нафтоналивних суден у Керченській протоці.

Про це повідомили у створеному окупантами так званому "міністерстві екології та природних ресурсів Криму".

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За результатом моніторингу у міському окрузі Ялта мазут виявили на акваторії у 80 кв. м. Також пляма площею 2,55 км з'явилася на острові Тузла.

Раніше нафтопродукти виявляли у різних районах Криму, і навіть на румунському та турецькому узбережжі.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки шторм потопив два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Російська влада тривалий час приховувала справжні масштаби катастрофи. Через забруднення загинули сотні морських мешканців, а птахів, вимазаних у нафтопродуктах виявили навіть на Одещині. При цьому РФ продовжує використовувати застарілі судна, тим самим підвищуючи ризик нової аварії.

Ми повідомляли, що для підйому з дна затонулих танкерів потрібно від трьох місяців до року і до 10 млн доларів. Також Новини.LIVE спілкувалися з одеським екологом Владиславом Балінським про можливі наслідки катастрофи для моря та узбережжя.