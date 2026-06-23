Ціна на вивезення сміття в Одесі: тарифи для містян у липні

Смітєві баки. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Вартість вивезення сміття

Сьогодні на міському ринку житлово-комунальних послуг працює кілька профільних операторів. Саме їхні розрахунки визначають підсумкові цифри у квитанціях. Для жителів багатоквартирних будинків встановлено такі розцінки:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн з особи;

"ТВ-Серрус" — орієнтовно 34,80 грн з особи;

"Одескомунтранс" — близько 34,13 грн з особи;

"Кліар-Сіті" — приблизно 33,99 грн з особи.

Скільки платить приватний сектор

Для власників приватних домоволодінь тариф є вищим, що зумовлено складнішою та витратнішою логістикою збору сміття. На відміну від спальних районів, де один великий майданчик забезпечує потреби сотень мешканців, у приватному секторі спецтехніка змушена зупинятися біля кожного подвір'я. Це призводить до значно більших витрат палива та часу.

Додатковими факторами, які збільшують собівартість роботи перевізників, є специфічна інфраструктура (вузькі проїзди, незадовільний стан дорожнього покриття), а також проблема великогабаритних відходів та утворення стихійних сміттєзвалищ поблизу садиб.

З огляду на це, тарифи для приватного сектору є такими:

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн з особи;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн з особи;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн з особи;

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн з особи.

Станом на кінець червня міська влада Одеси не ухвалювала офіційних рішень щодо подальшого зростання вартості цієї послуги.

Які компанії обслуговують райони

Закріплення операторів за адміністративними районами Одеси виглядає так:

Приморський район — обслуговує компанія "ТВ-Серрус";

Київський район — закріплений за "Кліар-Сіті";

Пересипський район — перебуває у віданні "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район — обслуговується КП "Одескомунтранс".

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року тариф на електроенергію для мешканців Одеси залишається незмінним. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована.