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Балістичний обстріл Одеси — посол США наголосила на необхідності ППО для України

2 травня 2024 08:13
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Козюк Тетяна
редактор
Балістичний обстріл Одеси — посол США наголосила на необхідності ППО для України
Наслідки обстрілу. Фото: Одеська ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти завдали балістичного обстрілу по Одесі у середу, 1 травня. Посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи ворожу атаку, наголосила на необхідності зміцнити протиповітряну оборону держави. 

Таку заяву зробила дипломат у мережі Х. 

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"Черговий жахливий обстріл росіян балістичними ракетами по Одесі, ураження складу, з якого відправляються товари по Україні, і поранення 13 людей. Ці події знову підкреслюють важливість протиповітряного захисту як засобу здатності України захищатися від жорстоких атак Росії", — написала Брінк, коментуючи атаку. 

Обстріл Одеси 1 травня
Скриншот

 

Обстріл Одеси 1 травня

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів

Стало відомо, що ворог поцілив в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти". Пошкоджено близько 900 відправлень. Співробітники пошти, на щастя, не постраждали, бо встигнули пройти в бомбосховище. 

Згодом у мережі оприлюднили відео атаки. 

Унаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.

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