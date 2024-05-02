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Баллистический обстрел Одессы — посол США отметила необходимость ПВО для Украины

2 мая 2024 08:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Баллистический обстрел Одессы — посол США отметила необходимость ПВО для Украины
Последствия обстрелов. Фото: Одесская ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты нанесли баллистический обстрел по Одессе в среду, 1 мая. Посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя вражескую атаку, отметила необходимость укрепить противовоздушную оборону государства.

Такое заявление сделала дипломат в сети X.

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"Очередной ужасающий обстрел россиян баллистическими ракетами по Одессе, поражение склада, из которого отправляются товары по Украине, и ранение 13 человек. Эти события вновь подчеркивают важность противовоздушной защиты как способности Украины защищаться от жестоких атак России", — написала Бринк, комментируя атаку.

Обстрел Одессы 1 мая
Скриншот

 

Обстрел Одессы 1 мая

Напомним, вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики . В городе прогремели несколько мощных взрывов .

Стало известно, что враг попал в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" . Повреждено около 900 отправлений . Сотрудники почты, к счастью, не пострадали, потому что успели пройти в бомбоубежище.

Впоследствии в сети обнародовали видео атаки.

В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.

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