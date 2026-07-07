Деколонізація Одеси: знесено пам'ятник Зої Космодем'янській

Пам'ятник Зої Космодем'янській. Фото ілюстративне: скриншот

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській, який понад півстоліття стояв на території дитячого спеціалізованого санаторію "Люстдорф". Монумент прибрали у межах виконання розпорядження Одеської обласної військової адміністрації щодо вилучення з публічного простору об'єктів із символікою російської імперської політики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на лист керівництва санаторію до Департаменту культури, туризму та охорони культурної спадщини Одеської міської ради, який опублікувала громадська організація "Деколонізація. Україна".

Лист про демонтаж пм'ятника. Фото: "Деколонізація. Україна"

Пам'ятник простояв понад 50 років

Згідно з документом, пам'ятник був встановлений у 1972 році на території державного закладу "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Люстдорф"" на вулиці Мускатній, 1. Раніше ця вулиця мала назву Зої Космодем'янської.

У листі зазначено, що монумент входив до переліку об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до розпорядження Одеської ОВА від 26 липня 2024 року. Демонтаж провели у травні 2026 року, після чого пам'ятник вилучили з публічного простору.

Хто така Зоя Космодем'янська

Зоя Космодем'янська — радянська партизанка, яка під час Другої світової війни виконувала диверсійні завдання в тилу німецьких військ. У листопаді 1941 року її захопили в полон поблизу Москви та стратили.

Після смерті Космодем'янська стала одним із головних символів радянської пропаганди. Її образ активно використовували для героїзації СРСР: на її честь називали вулиці, школи, санаторії, встановлювали пам'ятники та меморіальні дошки по всьому Радянському Союзу.

Демонтаж пам'ятників в Одесі

На Одещині у Білгород-Дністровському теж демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській, який розташовувався на подвір'ї місцевої школи. Після початку повномасштабного вторгнення активісти зверталися до міської влади з проханням його прибрати. Нарешті, у листопаді 2023 року рішення про демонтаж монумента було ухвалено. Це викликало суперечливу реакцію у суспільстві й тривалі дискусії у соцмережах. Пам'ятник демонтували аже через рік після рушення, у ніч проти 20 листопада 2024.

Раніше Новини.LIVE писали, що процес демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою в Одесі триває з 2022 року. Одним із перших знакових рішень стало знесення пам'ятника "Засновникам Одеси" на Катерининській площі, до композиції якого входила постать російської імператриці Катерини II.

Наприкінці 2024 року з фасаду Одеської кіностудії також демонтували пам'ятник Володимиру Висоцькому. Крім того, міська рада виділила кошти на підготовку документації для демонтажу ще низки об'єктів, серед яких пам'ятники Олександру Пушкіну, Ісааку Бабелю, Родіону Малиновському, Валерію Чкалову, Івану Черняховському, Олександру Маринеску, Віктору Глушку, комсомольцям Одещини, братській могилі червоногвардійців та стіні чекістів.

Новини.LIVE повідомляли, що на найближчу сесію Одеської міської ради, яка відбудеться вже цієї середи, 8 липня, винесено проєкт мораторію на російськомовний культурний продукт. Це означає, що в разі його ухвалення депутатами в публічному просторі не можна буде виконувати музику, демонструвати фільми, театральні вистави, читати літературу та поширювати інший культурний контент російською мовою.