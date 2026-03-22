Генерації немає: на Одещині зберігається ризик нових блекаутів

Наслідки російської атаки на підстанцію в Одеській області. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Після останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі загроза нових блекаутів на Одещині не зникла. Регіон залишається вразливим, бо не має власної генерації. Через це будь-які нові пошкодження енергосистеми відчуваються особливо гостро.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Читайте також:

Одещина без власної генерації

Олег Кіпер пояснив, що проблеми зі світлом не зводяться лише до моменту атаки. Частина труднощів накопичується через попередні обстріли, після яких мережа досі працює з технічними обмеженнями. Через це перебої можуть виникати і зараз, навіть попри те, що енергетики постійно ремонтують пошкодження.

"Одеський регіон не має своєї генерації. Це завжди проблемне питання. Ми знаходимося далеко від інших об’єктів, які генерують. Тому після постійних обстрілів у нас до цього часу ще є багато технічних проблем. Тому з технічних причин є також відключення", — сказав Олег Кіпер.

Підготовка до зими

За словами очільника області, самотужки впоратися з такими обсягами робіт регіон не може. Наразі мова йде не лише про аварійні ремонти, а й про спробу підготувати регіон до наступної зими так, щоб він був менш уразливим. Саме тому для Одещини уряд виділяє додаткові кошти на захист критичної інфраструктури. Частину об’єктів в області почали посилювати ще торік, а тепер ці роботи продовжують.

"Ми бачимо, що для ворога ворога — наш Одеський регіон у "пріоритеті". І якщо пригадати, то 13 грудня практично Одеська область була першою, яка потерпіла практично від повного блекауту. Ми на собі це відчули і цієї зими, і минулої, і в 22-му році така ж сама була історія. Тому поетапно ми готуємося", — заявив він.

Альтернативна генерація

Кіпер також заявив, що в області планують збільшувати альтернативну генерацію. Вона може бодай частково зменшити залежність регіону від зовнішнього живлення.

"Все робимо для того, щоб як можна максимально збільшити, в тому числі додавати альтернативну генерацію: сонце, вітер", — додав Олег Кіпер.

