Генерації немає: на Одещині зберігається ризик нових блекаутів
Після останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі загроза нових блекаутів на Одещині не зникла. Регіон залишається вразливим, бо не має власної генерації. Через це будь-які нові пошкодження енергосистеми відчуваються особливо гостро.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Одещина без власної генерації
Олег Кіпер пояснив, що проблеми зі світлом не зводяться лише до моменту атаки. Частина труднощів накопичується через попередні обстріли, після яких мережа досі працює з технічними обмеженнями. Через це перебої можуть виникати і зараз, навіть попри те, що енергетики постійно ремонтують пошкодження.
"Одеський регіон не має своєї генерації. Це завжди проблемне питання. Ми знаходимося далеко від інших об’єктів, які генерують. Тому після постійних обстрілів у нас до цього часу ще є багато технічних проблем. Тому з технічних причин є також відключення", — сказав Олег Кіпер.
Підготовка до зими
За словами очільника області, самотужки впоратися з такими обсягами робіт регіон не може. Наразі мова йде не лише про аварійні ремонти, а й про спробу підготувати регіон до наступної зими так, щоб він був менш уразливим. Саме тому для Одещини уряд виділяє додаткові кошти на захист критичної інфраструктури. Частину об’єктів в області почали посилювати ще торік, а тепер ці роботи продовжують.
"Ми бачимо, що для ворога ворога — наш Одеський регіон у "пріоритеті". І якщо пригадати, то 13 грудня практично Одеська область була першою, яка потерпіла практично від повного блекауту. Ми на собі це відчули і цієї зими, і минулої, і в 22-му році така ж сама була історія. Тому поетапно ми готуємося", — заявив він.
Альтернативна генерація
Кіпер також заявив, що в області планують збільшувати альтернативну генерацію. Вона може бодай частково зменшити залежність регіону від зовнішнього живлення.
"Все робимо для того, щоб як можна максимально збільшити, в тому числі додавати альтернативну генерацію: сонце, вітер", — додав Олег Кіпер.
Читайте Новини.LIVE!