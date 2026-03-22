Генерации нет: на Одесчине сохраняется риск новых блэкаутов

Последствия российской атаки на подстанцию в Одесской области. Фото: ДТЭК Одесские электросети

После последних российских ударов по энергетической инфраструктуре угроза новых блэкаутов в Одесчины не исчезла. Регион остается уязвимым, потому что не имеет собственной генерации. Поэтому любые новые повреждения энергосистемы ощущаются особенно остро.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Читайте также:

Одесская область без собственной генерации

Олег Кипер объяснил, что проблемы со светом не сводятся только к моменту атаки. Часть трудностей накапливается из-за предыдущих обстрелов, после которых сеть до сих пор работает с техническими ограничениями. Из-за этого перебои могут возникать и сейчас, даже несмотря на то, что энергетики постоянно ремонтируют повреждения.

"Одесский регион не имеет своей генерации. Это всегда проблемный вопрос. Мы находимся далеко от других объектов, которые генерируют. Поэтому после постоянных обстрелов у нас до сих пор еще есть много технических проблем. Поэтому по техническим причинам также отключения", — сказал Олег Кипер.

Подготовка к зиме

По словам главы области, самостоятельно справиться с такими объемами работ регион не может. Сейчас речь идет не только об аварийных ремонтах, но и о попытке подготовить регион к следующей зиме так, чтобы он был менее уязвимым. Именно поэтому для Одесской области правительство выделяет дополнительные средства на защиту критической инфраструктуры. Часть объектов в области начали усиливать еще в прошлом году, а теперь эти работы продолжают.

"Мы видим, что для врага врага — наш Одесский регион в "приоритете". И если вспомнить, то 13 декабря практически Одесская область была первой, которая пострадала практически от полного блэкаута. Мы на себе это ощутили и этой зимой, и прошлой, и в 22-м году такая же самая была история. Поэтому поэтапно мы готовимся", — заявил он.

Альтернативная генерация

Кипер также заявил, что в области планируют увеличивать альтернативную генерацию. Она может хотя бы частично уменьшить зависимость региона от внешнего питания.

"Все делаем для того, чтобы как можно максимально увеличить, в том числе добавлять альтернативную генерацию: солнце, ветер", — добавил Олег Кипер.

Напомним, в Одесской области завершили восстановление моста через Днестр в селе Маяки. Переправа получила повреждения в конце 2025 года во время атаки российских дронов. Сейчас мост снова работает в штатном режиме, а транспорт движется по двум полосам.

Также мы писали, что в 2026 году россияне уже более 180 раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Для сравнения, за весь 2025 год таких атак было около 150.