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Кількість жертв атаки на Одесу збільшилась до п’яти — розбір завалів триває

2 березня 2024 15:45
оновлено: 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кількість жертв атаки на Одесу збільшилась до п’яти — розбір завалів триває
Медик на місці ''прильоту'' в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі під завалами будинку, частину якого знищили російські окупанти, знайшли ще одне тіло людини. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Оновлено: Одеська прокуратура повідомила, що з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка 1969 р.н. 

Кількість жертв збільшилась

Повідомляється, що це тіло дорослої людини. Всього кількість жертв збільшилась до п’яти осіб, з них одна дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб. Окрім цього, пожежний-рятувальник під час розбору завалів отримав забій м’яких тканин правої кісті, стан — легкий. Від госпіталізації відмовився. Наразі пошукова операція продовжується.

Атака на Одесу

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.  

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Окрім цього, через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку. 

В Одесі на завтра, 3 березня 2024 року, оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Додамо, одесити із сусідніх будинків поділилися з журналістами Новини.LIVE емоціями пережитої ночі. 

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дрони
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