Число жертв атаки на Одессу увеличилось до пяти — разбор завалов продолжается

Медик на месте ''прилета'' в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе под завалами дома, часть которого уничтожили российские оккупанты, нашли еще одно тело человека. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Обновлено: Одесская прокуратура сообщила, что из-под завалов дома спасатели достали тело мужчины 1969 г.р.

Число жертв увеличилось

Сообщается, что это тело взрослого человека. Всего количество жертв увеличилось до пяти человек, из них один ребенок. Пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек. Кроме этого, пожарный-спасатель при разборе завалов получил ушиб мягких тканей правой кости, состояние — легкое. От госпитализации отказался. В настоящее время поисковая операция продолжается.

Атака на Одессу

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Кроме этого, из-за атаки 11 домов остались без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садике.

В Одессе на завтра, 3 марта 2024 года, объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Добавим, одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.