1000 днів війни: як Одеса вистояла під ударами ворога

Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE
Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, триває вже майже тисячу днів. Понад два роки нескінченної боротьби. Одеса — місто, яке стало символом незламності, протягом цього часу зазнало жорстоких атак з боку Росії. Від перших вибухів 24 лютого 2022 року до останніх ударів у 2024-му — історія міста пишеться кров’ю, сльозами та надією на перемогу.
До 1000 дня війни журналісти Новини.LIVE зібрали найкривавіші ворожі атаки на Одеську область за два роки протистояння.
Одеса під обстрілами
24 лютого 2022 року Одеса, як і вся Україна, прокинулася від вибухів. Ворог наближався до берегів Чорного моря. Ніхто ще того дня не міг собі навіть уявити, що ця війна триватиме так довго і завдасть стільки болю. З перших днів агресор атакував місто ракетами з кораблів і авіації. Одеса втрачає своїх людей, історичні будівлі та мирний ритм життя.
Перший удар по мирному житлу
23 квітня 2022 року Росія влучила ракетою в ЖК "Тірас". Тоді загинула тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Це була одна з наймасштабніших трагедій, яка показала справжнє обличчя агресора.
Згорьований батько Кіри — Юрій Глодан — пішов на фронт добровольцем, щоб помститися за свою сім’ю. На жаль, у листопаді 2023 року він загинув, захищаючи Україну в лавах Третьої штурмової бригади.
Загалом того фатального дня від російського удару у будинку загинули восьмеро людей, поранення отримали 18. Крім сім'ї Глодан, трагедія відібрала життя також вагітної спортсменки та її чоловіка.
Сакральні дати для росіян
Наступна терористична атака росіян сталася ввечері 9 травня. Тоді на місто летіло одразу сім російських ракет типу "Кинджал". Окупанти влучили у відомий торговельний центр "Рів’єра" та склад готової продукції. Охоронець магазину загинув дорогою в лікарню.
Обстріл Сергіївки
1 липня 2022 року російські ракети зруйнували багатоповерхівку та базу відпочинку в Сергіївці. Окупанти забрали життя 22 людей, серед них — 11-річна дитина.
Загарбники намагалися переконати одеситів та весь світ, що б'ють виключно по військовій інфраструктурі, та поруч зі зруйнованим будинком не було жодних військових об’єктів.
Руйнування святинь і домівок
В ніч проти 14 червня 2023 року окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Обстріл Одеси призвів до серйозних пошкоджень у Приморському районі бізнес-центру "Шевченківський", ресторану McDonald’s, магазинів та навчального корпусу Національного університету "Одеська політехніка". У Малиновському районі логістичний центр ТОВ "Таврія-В" також зазнав руйнувань.
За час війни Одеса пережила десятки масованих ударів, серед яких найбільші — 23 липня 2023 року, удар по Спасо-Преображенському собору. Церква, яка пережила війни та революції, була вдруге зруйнована росіянами, а разом з нею і десятки житлових будинків.
Зруйновані пам’ятки архітектури, школи, лікарні та житлові будинки стали болісним нагадуванням про жорстокість ворога. 14 серпня росіяни завдали значних руйнувань у центрі міста та знищили гіпермаркет Fozzy.
Одеський морвокзал
А уже восени загарбники знищили символ міста, морські ворота. 25 вересня ракета влучила у готель та морвокзал. Зруйновані будівлі, вид на які відкривається з Потьомкінських сходів, сьогодні стали ще одним безмовним символом "руського міру" в Одесі.
Трагічності руйнувань додає вціліла бронзова статуя дружині моряка. Серед груди бетону, яка раніше була готелем, вона, як і раніше, "чекає" свого чоловіка з дитиною на руках.
Атака напередодні Нового року
Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня 2023 року в місті було понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.
Трагедія на Добровольського
2 березня 2024 року ворожий дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок, повністю зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартир і пошкодивши ще 36.
Майже дві доби рятувальники витягали людей з-під завалів. Ця атака забрала життя 12 цивільних, серед яких п’ятеро дітей. Постраждало ще 20 осіб, серед них одна вагітна жінка.
Замах на Зеленського
Менше ніж через тиждень, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Вони не постраждали.
Касетні боєприпаси по Одесі
Не менш болючим став ранок 15 березня 2024 року, коли російські ракети "Іскандер-М" ударили по місту. Перший вибух спричинив масштабну пожежу, на місце одразу прибули рятувальники. Але поки вони допомагали постраждалим, прилетів касетний боєприпас, який завдав ще більших втрат.
Загинула 21 людина, серед них рятувальники й медики, які першими прийшли на допомогу. Постраждало 75 людей, 55 із яких опинилися в лікарнях, багато у важкому стані.
Одеса знову здригнулася 29 квітня 2024 року, коли черговий ракетний удар забрав життя п’яти людей. Постраждали 32 особи, серед яких маленька дитина у вкрай важкому стані. 25 постраждалих госпіталізували, 14 із них перебували в міській лікарні. Лікарі боролися за кожне життя, але смерть продовжувала забирати постраждалих. 1 травня помер чоловік від отриманих травм, а 8 травня — молодий чоловік 2001 року народження.
Найболючішою стала втрата 23 травня — у лікарні померла маленька Злата, якій було лише 4,5 роки. Загалом ця атака забрала життя восьми людей.
Знищена Одеса
За два роки та 270 днів ворог випустив по області понад тисячу ракет і майже 2000 "іранських" дронів-камікадзе.
Що зруйнували росіяни:
Будинок Чижевича;
Будинок Папудової;
Будинок Заблудовського;
Будинок Гагаріна;
Будинок Януша;
Будинок Жданової;
Будинок Рассель дель Турко;
Будинок Масса;
Маєток Манук-Бея;
Будинок Ковалевського;
Будинок Порро;
Будинок вчених;
Будинок Машевського.
Кожна з цих атак — це не просто статистика. Це біль і сльози. Одеса втратила сотні життів і тисячі домівок, але вона продовжує жити, боротися і вірити у перемогу.
Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада росіяни знову атакували Одесу. Ворог знову бив по житлових масивах. Постраждали квартири мирних містян. Росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також атакували 29 ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу загинула жінка, дев'ять людей опинилися у лікарні. Також постраждали житлові будинки.
Читайте Новини.LIVE!