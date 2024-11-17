Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE arrow

Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

17 листопада 2024 22:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
1000 днів війни: як Одеса вистояла під ударами ворога
Зруйнований готель в Одесе. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, триває вже майже тисячу днів. Понад два роки нескінченної боротьби. Одеса — місто, яке стало символом незламності, протягом цього часу зазнало жорстоких атак з боку Росії. Від перших вибухів 24 лютого 2022 року до останніх ударів у 2024-му — історія міста пишеться кров’ю, сльозами та надією на перемогу.

До 1000 дня війни журналісти Новини.LIVE зібрали найкривавіші ворожі атаки на Одеську область за два роки протистояння.

Читайте також:

Одеса під обстрілами

24 лютого 2022 року Одеса, як і вся Україна, прокинулася від вибухів. Ворог наближався до берегів Чорного моря. Ніхто ще того дня не міг собі навіть уявити, що ця війна триватиме так довго і завдасть стільки болю. З перших днів агресор атакував місто ракетами з кораблів і авіації. Одеса втрачає своїх людей, історичні будівлі та мирний ритм життя.

Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE - фото 1
Рятувальник після чергової атаки. Фото: ДСНС

Перший удар по мирному житлу

23 квітня 2022 року Росія влучила ракетою в ЖК "Тірас". Тоді загинула тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Це була одна з наймасштабніших трагедій, яка показала справжнє обличчя агресора.

Удар по Тірасу
Зруйнований будинок ЖК "Тірас". Фото: Одеська прокуратура

Згорьований батько Кіри — Юрій Глодан — пішов на фронт добровольцем, щоб помститися за свою сім’ю. На жаль, у листопаді 2023 року він загинув, захищаючи Україну в лавах Третьої штурмової бригади.

Юрій Глодан
Юрій Глодан. Фото: instagram

Загалом того фатального дня від російського удару у будинку загинули восьмеро людей, поранення отримали 18. Крім сім'ї Глодан, трагедія відібрала життя також вагітної спортсменки та її чоловіка.

Сакральні дати для росіян

Наступна терористична атака росіян сталася ввечері 9 травня. Тоді на місто летіло одразу сім російських ракет типу "Кинджал". Окупанти влучили у відомий торговельний центр "Рів’єра" та склад готової продукції. Охоронець магазину загинув дорогою в лікарню.

Рів'єра в Одесі
Зруйнований ТЦ "Рів'єра" в Одесі. Фото: Маяк

Обстріл Сергіївки

1 липня 2022 року російські ракети зруйнували багатоповерхівку та базу відпочинку в Сергіївці. Окупанти забрали життя 22 людей, серед них — 11-річна дитина.

Удар по Сергіївці.
Зруйнований будинок в Сергіївці. Фото: Reuters

Загарбники намагалися переконати одеситів та весь світ, що б'ють виключно по військовій інфраструктурі, та поруч зі зруйнованим будинком не було жодних військових об’єктів.

Руйнування святинь і домівок

В ніч проти 14 червня 2023 року окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Обстріл Одеси призвів до серйозних пошкоджень у Приморському районі бізнес-центру "Шевченківський", ресторану McDonald’s, магазинів та навчального корпусу Національного університету "Одеська політехніка". У Малиновському районі логістичний центр ТОВ "Таврія-В" також зазнав руйнувань.

Удар по бізнес-центру
Пошкоджений будинок на проспекті Шевченка. Фото: Новини.LIVE
Бізнес-центр Шевченківський
Зруйнований бізнес-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За час війни Одеса пережила десятки масованих ударів, серед яких найбільші — 23 липня 2023 року, удар по Спасо-Преображенському собору. Церква, яка пережила війни та революції, була вдруге зруйнована росіянами, а разом з нею і десятки житлових будинків.

Спасо-Преображенський собор
Спасо-Преображенський собор після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані пам’ятки архітектури, школи, лікарні та житлові будинки стали болісним нагадуванням про жорстокість ворога. 14 серпня росіяни завдали значних руйнувань у центрі міста та знищили гіпермаркет Fozzy.

Fozzy в Одесі
Надзвичайники гасять пожежу в магазині. Фото: Новини.LIVE

Одеський морвокзал

А уже восени загарбники знищили символ міста, морські ворота. 25 вересня ракета влучила у готель та морвокзал. Зруйновані будівлі, вид на які відкривається з Потьомкінських сходів, сьогодні стали ще одним безмовним символом "руського міру" в Одесі.

Удар по морвокзалу
Зруйнований морвокзал в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Удар по готелю в Одесі
Зруйнований готель. Фото: Новини.LIVE

Трагічності руйнувань додає вціліла бронзова статуя дружині моряка. Серед груди бетону, яка раніше була готелем, вона, як і раніше, "чекає" свого чоловіка з дитиною на руках.

Дружина моряка з дитиною на руках
Статуя дружині моряка. Фото: Новини.LIVE

Атака напередодні Нового року

Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня 2023 року в місті було понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Будинок на Середній, 24
Удар по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE

Трагедія на Добровольського

2 березня 2024 року ворожий дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок, повністю зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартир і пошкодивши ще 36.

Удар по будинку на Добровольського
Зруйнований будинок на Добровольського. Фото: Новини.LIVE

Майже дві доби рятувальники витягали людей з-під завалів. Ця атака забрала життя 12 цивільних, серед яких п’ятеро дітей. Постраждало ще 20 осіб, серед них одна вагітна жінка.

Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE - фото 12
Рятувальники дістались до зруйнованої квартири. Фото: ДСНС

Замах на Зеленського

Менше ніж через тиждень, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Вони не постраждали.

Касетні боєприпаси по Одесі

Не менш болючим став ранок 15 березня 2024 року, коли російські ракети "Іскандер-М" ударили по місту. Перший вибух спричинив масштабну пожежу, на місце одразу прибули рятувальники. Але поки вони допомагали постраждалим, прилетів касетний боєприпас, який завдав ще більших втрат.

Удар по Дачі Ковалевського
Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

Загинула 21 людина, серед них рятувальники й медики, які першими прийшли на допомогу. Постраждало 75 людей, 55 із яких опинилися в лікарнях, багато у важкому стані.

Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE - фото 15
Рятувальник прощається з колегою. Фото: ДСНС

Одеса знову здригнулася 29 квітня 2024 року, коли черговий ракетний удар забрав життя п’яти людей. Постраждали 32 особи, серед яких маленька дитина у вкрай важкому стані. 25 постраждалих госпіталізували, 14 із них перебували в міській лікарні. Лікарі боролися за кожне життя, але смерть продовжувала забирати постраждалих. 1 травня помер чоловік від отриманих травм, а 8 травня — молодий чоловік 2001 року народження.

Удар по будинку Гаррі Потера
Замок студентів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Найболючішою стала втрата 23 травня — у лікарні померла маленька Злата, якій було лише 4,5 роки. Загалом ця атака забрала життя восьми людей. 

Прощання зі Златою
Мати тримає за руку свою дитину. Фото: Новини.LIVE

Знищена Одеса

За два роки та 270 днів ворог випустив по області понад тисячу ракет і майже 2000 "іранських" дронів-камікадзе. 

Що зруйнували росіяни:
Будинок Чижевича;
Будинок Папудової;
Будинок Заблудовського;
Будинок Гагаріна;
Будинок Януша;
Будинок Жданової;
Будинок Рассель дель Турко;
Будинок Масса;
Маєток Манук-Бея;
Будинок Ковалевського;
Будинок Порро;
Будинок вчених;
Будинок Машевського.

Кожна з цих атак — це не просто статистика. Це біль і сльози. Одеса втратила сотні життів і тисячі домівок, але вона продовжує жити, боротися і вірити у перемогу.

Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE - фото 16
Рятувальник після чергового удару. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада росіяни знову атакували Одесу. Ворог знову бив по житлових масивах. Постраждали квартири мирних містян. Росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також атакували 29 ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу загинула жінка, дев'ять людей опинилися у лікарні. Також постраждали житлові будинки

Одеса Одеська область обстріли Одеська ОДА Новини Одеси ракетний удар 1000 днів війни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:12 Зеленський у зверненні натякнув на далекобійні удари по РФ

22:46 Зеленський відреагував на удар по будинку в Сумах — відео

22:33 Бабуся катувала онука, бо той не молився — суд її покарав

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

22:07 Динамо влітку залишать капітан і два досвідчені гравці

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

21:13 Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

23:12 Зеленський у зверненні натякнув на далекобійні удари по РФ

22:46 Зеленський відреагував на удар по будинку в Сумах — відео

22:33 Бабуся катувала онука, бо той не молився — суд її покарав

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

22:07 Динамо влітку залишать капітан і два досвідчені гравці

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

21:13 Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку