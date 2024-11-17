1000 днів війни: як Одеса вистояла під ударами ворога

Зруйнований готель в Одесе. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, триває вже майже тисячу днів. Понад два роки нескінченної боротьби. Одеса — місто, яке стало символом незламності, протягом цього часу зазнало жорстоких атак з боку Росії. Від перших вибухів 24 лютого 2022 року до останніх ударів у 2024-му — історія міста пишеться кров’ю, сльозами та надією на перемогу.

До 1000 дня війни журналісти Новини.LIVE зібрали найкривавіші ворожі атаки на Одеську область за два роки протистояння.

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Одеса під обстрілами

24 лютого 2022 року Одеса, як і вся Україна, прокинулася від вибухів. Ворог наближався до берегів Чорного моря. Ніхто ще того дня не міг собі навіть уявити, що ця війна триватиме так довго і завдасть стільки болю. З перших днів агресор атакував місто ракетами з кораблів і авіації. Одеса втрачає своїх людей, історичні будівлі та мирний ритм життя.

Рятувальник після чергової атаки. Фото: ДСНС

Перший удар по мирному житлу

23 квітня 2022 року Росія влучила ракетою в ЖК "Тірас". Тоді загинула тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Це була одна з наймасштабніших трагедій, яка показала справжнє обличчя агресора.

Зруйнований будинок ЖК "Тірас". Фото: Одеська прокуратура

Згорьований батько Кіри — Юрій Глодан — пішов на фронт добровольцем, щоб помститися за свою сім’ю. На жаль, у листопаді 2023 року він загинув, захищаючи Україну в лавах Третьої штурмової бригади.

Юрій Глодан. Фото: instagram

Загалом того фатального дня від російського удару у будинку загинули восьмеро людей, поранення отримали 18. Крім сім'ї Глодан, трагедія відібрала життя також вагітної спортсменки та її чоловіка.

Сакральні дати для росіян

Наступна терористична атака росіян сталася ввечері 9 травня. Тоді на місто летіло одразу сім російських ракет типу "Кинджал". Окупанти влучили у відомий торговельний центр "Рів’єра" та склад готової продукції. Охоронець магазину загинув дорогою в лікарню.

Зруйнований ТЦ "Рів'єра" в Одесі. Фото: Маяк

Обстріл Сергіївки

1 липня 2022 року російські ракети зруйнували багатоповерхівку та базу відпочинку в Сергіївці. Окупанти забрали життя 22 людей, серед них — 11-річна дитина.

Зруйнований будинок в Сергіївці. Фото: Reuters

Загарбники намагалися переконати одеситів та весь світ, що б'ють виключно по військовій інфраструктурі, та поруч зі зруйнованим будинком не було жодних військових об’єктів.

Руйнування святинь і домівок

В ніч проти 14 червня 2023 року окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Обстріл Одеси призвів до серйозних пошкоджень у Приморському районі бізнес-центру "Шевченківський", ресторану McDonald’s, магазинів та навчального корпусу Національного університету "Одеська політехніка". У Малиновському районі логістичний центр ТОВ "Таврія-В" також зазнав руйнувань.

Пошкоджений будинок на проспекті Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований бізнес-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За час війни Одеса пережила десятки масованих ударів, серед яких найбільші — 23 липня 2023 року, удар по Спасо-Преображенському собору. Церква, яка пережила війни та революції, була вдруге зруйнована росіянами, а разом з нею і десятки житлових будинків.

Спасо-Преображенський собор після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані пам’ятки архітектури, школи, лікарні та житлові будинки стали болісним нагадуванням про жорстокість ворога. 14 серпня росіяни завдали значних руйнувань у центрі міста та знищили гіпермаркет Fozzy.

Надзвичайники гасять пожежу в магазині. Фото: Новини.LIVE

Одеський морвокзал

А уже восени загарбники знищили символ міста, морські ворота. 25 вересня ракета влучила у готель та морвокзал. Зруйновані будівлі, вид на які відкривається з Потьомкінських сходів, сьогодні стали ще одним безмовним символом "руського міру" в Одесі.

Зруйнований морвокзал в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований готель. Фото: Новини.LIVE

Трагічності руйнувань додає вціліла бронзова статуя дружині моряка. Серед груди бетону, яка раніше була готелем, вона, як і раніше, "чекає" свого чоловіка з дитиною на руках.

Статуя дружині моряка. Фото: Новини.LIVE

Атака напередодні Нового року

Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня 2023 року в місті було понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Удар по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE

Трагедія на Добровольського

2 березня 2024 року ворожий дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок, повністю зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартир і пошкодивши ще 36.

Зруйнований будинок на Добровольського. Фото: Новини.LIVE

Майже дві доби рятувальники витягали людей з-під завалів. Ця атака забрала життя 12 цивільних, серед яких п’ятеро дітей. Постраждало ще 20 осіб, серед них одна вагітна жінка.

Рятувальники дістались до зруйнованої квартири. Фото: ДСНС

Замах на Зеленського

Менше ніж через тиждень, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Вони не постраждали.

Касетні боєприпаси по Одесі

Не менш болючим став ранок 15 березня 2024 року, коли російські ракети "Іскандер-М" ударили по місту. Перший вибух спричинив масштабну пожежу, на місце одразу прибули рятувальники. Але поки вони допомагали постраждалим, прилетів касетний боєприпас, який завдав ще більших втрат.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

Загинула 21 людина, серед них рятувальники й медики, які першими прийшли на допомогу. Постраждало 75 людей, 55 із яких опинилися в лікарнях, багато у важкому стані.

Рятувальник прощається з колегою. Фото: ДСНС

Одеса знову здригнулася 29 квітня 2024 року, коли черговий ракетний удар забрав життя п’яти людей. Постраждали 32 особи, серед яких маленька дитина у вкрай важкому стані. 25 постраждалих госпіталізували, 14 із них перебували в міській лікарні. Лікарі боролися за кожне життя, але смерть продовжувала забирати постраждалих. 1 травня помер чоловік від отриманих травм, а 8 травня — молодий чоловік 2001 року народження.

Замок студентів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Найболючішою стала втрата 23 травня — у лікарні померла маленька Злата, якій було лише 4,5 роки. Загалом ця атака забрала життя восьми людей.

Мати тримає за руку свою дитину. Фото: Новини.LIVE

Знищена Одеса

За два роки та 270 днів ворог випустив по області понад тисячу ракет і майже 2000 "іранських" дронів-камікадзе.

Що зруйнували росіяни:

Будинок Чижевича;

Будинок Папудової;

Будинок Заблудовського;

Будинок Гагаріна;

Будинок Януша;

Будинок Жданової;

Будинок Рассель дель Турко;

Будинок Масса;

Маєток Манук-Бея;

Будинок Ковалевського;

Будинок Порро;

Будинок вчених;

Будинок Машевського.

Кожна з цих атак — це не просто статистика. Це біль і сльози. Одеса втратила сотні життів і тисячі домівок, але вона продовжує жити, боротися і вірити у перемогу.

Рятувальник після чергового удару. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада росіяни знову атакували Одесу. Ворог знову бив по житлових масивах. Постраждали квартири мирних містян. Росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також атакували 29 ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу загинула жінка, дев'ять людей опинилися у лікарні. Також постраждали житлові будинки.