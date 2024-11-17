1000 дней войны: как Одесса выстояла под ударами врага

Разрушенный отель в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война, начатая Россией, длится уже почти тысячу дней. Более двух лет бесконечной борьбы. Одесса — город, ставший символом несокрушимости, в течение этого времени подвергся жестоким атакам со стороны России. От первых взрывов 24 февраля 2022 года до последних ударов в 2024 году история города пишется кровью, слезами и надеждой на победу.

К 1000 дню войны журналисты Новини.LIVE собрали самые кровавые вражеские атаки на Одесскую область за два года противостояния.

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Одесса под обстрелами

24 февраля 2022 года Одесса, как и вся Украина, проснулась от взрывов. Враг приближался к берегам Черного моря. Никто еще в тот день не мог себе даже представить, что эта война будет продолжаться так долго и причинит столько боли. С первых дней агрессор атаковал город ракетами из кораблей и авиации. Одесса теряет своих людей, исторические постройки и мирный ритм жизни.

Спасатель после очередной атаки. Фото: ГСЧС

Первый удар по мирному населению

23 апреля 2022 года Россия попала ракетой в ЖК "Тирас". Тогда погибла трехмесячная Кира Глодан, ее мать Валерия и бабушка Людмила. Это была одна из самых масштабных трагедий, которая показала подлинное лицо агрессора.

Разрушенный дом ЖК "Тирас". Фото: Одесская прокуратура

Убитый горем отец Киры — Юрий Глодан — пошел на фронт добровольцем, чтобы отомстить за свою семью. К сожалению, в ноябре 2023 года он погиб, защищая Украину в рядах Третьей штурмовой бригады.

Юрий Глодан. Фото: instagram

Всего в тот роковой день от российского удара в доме погибли восемь человек, ранения получили 18. Кроме семьи Глодан, трагедия отняла жизнь беременной спортсменки и ее мужа.

Сакральные даты для россиян

Следующая террористическая атака россиян произошла вечером 9 мая. Тогда на город летело сразу семь российских ракет типа "Кинжал". Оккупанты попали в известный торговый центр "Ривьера" и склад готовой продукции. Охранник магазина погиб по дороге в больницу.

Разрушенный ТЦ "Ривьера" в Одессе. Фото: Маяк

Обстрел Сергеевки

1 июля 2022 года российские ракеты разрушили многоэтажку и базу отдыха в Сергеевке. Оккупанты унесли жизни 22 человек, среди них — 11-летний ребенок.

Разрушенный дом в Сергеевке. Фото: Reuters

Захватчики пытались убедить одесситов и весь мир, что бьют исключительно по военной инфраструктуре, но рядом с разрушенным домом не было никаких военных объектов.

Разрушение святынь и домов

В ночь на 14 июня 2023 года оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Обстрел Одессы привел к серьезным повреждениям в Приморском районе бизнес-центра "Шевченковский", ресторана McDonald's, магазинов и учебного корпуса Национального университета "Одесская политехника". В Малиновском районе логистический центр ООО "Таврия-В" также получил разрушения.

Поврежденный дом на проспекте Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный бизнес-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

За время войны Одесса пережила десятки массированных ударов, среди которых самые большие — 23 июля 2023 года, удар по Спасо-Преображенскому собору. Церковь, пережившая войны и революции, была второй раз разрушена россиянами, а вместе с ней и десятки жилых домов.

Спасо-Преображенский собор после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные памятники архитектуры, школы, больницы и жилые дома стали мучительным напоминанием о жестокости врага. 14 августа россияне нанесли значительные разрушения в центре города и уничтожили гипермаркет Fozzy.

Чрезвычайники тушат пожар в магазине. Фото: Новини.LIVE

Одесский морвокзал

А уже осенью захватчики уничтожили символ города, морские ворота. 25 сентября ракета попала в гостиницу и морвокзал. Разрушенные здания, вид на которые открывается с Потемкинской лестницы, сегодня стали еще одним безмолвным символом "русского мира" в Одессе.

Разрушенный морвокзал в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный отель. Фото: Новини.LIVE

Трагичность добавляет уцелевшая бронзовая статуя жене моряка. Среди груды бетона, которая раньше была гостиницей, она по-прежнему "ждет" своего мужа с ребенком на руках.

Статуя жене моряка. Фото: Новини.LIVE

Атака накануне Нового года

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря 2023 года в городе было повреждено 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получило пострадало одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако повреждены фасада, появились трещины в стенах и выбиты окна.

Удар по жилому дому. Фото: Новини.LIVE

Трагедия на Добровольского

2 марта 2024 года вражеский дрон попал в 9-этажный жилой дом, полностью разрушив часть подъезда из 18 квартир и повредив еще 36.

Разрушенный дом на Добровольского. Фото: Новини.LIVE

Почти двое суток спасатели вытаскивали людей из-под завалов. Эта атака унесла жизни 12 гражданских, среди которых пятеро детей. Пострадали еще 20 человек, среди них одна беременная женщина.

Спасатели добрались до разрушенной квартиры. Фото: ГСЧС

Покушение на Зеленского

Меньше чем через неделю, 6 марта, российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек. В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Они не пострадали.

Кассетные боеприпасы по Одессе

Не менее болезненным стало утро 15 марта 2024 года, когда российские ракеты "Искандер-М" ударили по городу. Первый взрыв вызвал масштабный пожар, на место сразу прибыли спасатели. Но пока они помогали пострадавшим, прилетел кассетный боеприпас, нанесший еще большие потери.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE

Погиб 21 человек, среди них спасатели и медики, которые первыми пришли на помощь. Пострадали 75 человек, 55 из которых оказались в больницах, многие в тяжелом состоянии.

Спасатель прощается с коллегой. Фото: ГСЧС

Одесса снова содрогнулась 29 апреля 2024 года, когда очередной ракетный удар унес жизни пяти человек. Пострадали 32 человека, среди которых маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 25 пострадавших госпитализировали, 14 из них находились в городской больнице. Врачи боролись за каждую жизнь, но смерть продолжала уносить пострадавших. 1 мая умер мужчина от полученных травм, а 8 мая — молодой человек 2001 года рождения.

Замок студентов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Самой болезненной стала потеря 23 мая — в больнице скончалась маленькая Злата, которой было всего 4,5 года. В общей сложности эта атака унесла жизни восьми человек.

Мать держит за руку своего ребенка. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженная Одесса

За два года и 270 дней враг выпустил по области более тысячи ракет и почти 2000 "иранских" дронов-камикадзе.

Что разрушили россияне:

Дом Чижевича;

Дом Папудовой;

Дом Заблудовского;

Дом Гагарина;

Дом Януша;

Дом Ждановой;

Дом Рассель-дель Турко;

Дом Масса;

Имение Манук-Бея;

Дом Ковалевского;

Дом Порро;

Дом ученых;

Дом Машевского.

Каждая из этих атак — это не просто статистика. Это боль и слезы. Одесса потеряла сотни жизней и тысячи домов, но она продолжает жить, бороться и верить в победу.

Спасатели после очередного удара. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 15 ноября россияне снова атаковали Одессу. Враг снова бил по жилым массивам. Пострадали квартиры мирных горожан. Россияне нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковали 29 ударными БпЛА типа Shahed. В результате обстрела погибла женщина, девять человек оказались в больнице. Также пострадали жилые дома.