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Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

17 ноября 2024 22:13
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
1000 дней войны: как Одесса выстояла под ударами врага
Разрушенный отель в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Полномасштабная война, начатая Россией, длится уже почти тысячу дней. Более двух лет бесконечной борьбы. Одесса — город, ставший символом несокрушимости, в течение этого времени подвергся жестоким атакам со стороны России. От первых взрывов 24 февраля 2022 года до последних ударов в 2024 году история города пишется кровью, слезами и надеждой на победу.

К 1000 дню войны журналисты Новини.LIVE собрали самые кровавые вражеские атаки на Одесскую область за два года противостояния.

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Одесса под обстрелами

24 февраля 2022 года Одесса, как и вся Украина, проснулась от взрывов. Враг приближался к берегам Черного моря. Никто еще в тот день не мог себе даже представить, что эта война будет продолжаться так долго и причинит столько боли. С первых дней агрессор атаковал город ракетами из кораблей и авиации. Одесса теряет своих людей, исторические постройки и мирный ритм жизни.

Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE - фото 1
Спасатель после очередной атаки. Фото: ГСЧС

Первый удар по мирному населению

23 апреля 2022 года Россия попала ракетой в ЖК "Тирас". Тогда погибла трехмесячная Кира Глодан, ее мать Валерия и бабушка Людмила. Это была одна из самых масштабных трагедий, которая показала подлинное лицо агрессора.

Удар по Тирасу
Разрушенный дом ЖК "Тирас". Фото: Одесская прокуратура

Убитый горем отец Киры — Юрий Глодан — пошел на фронт добровольцем, чтобы отомстить за свою семью. К сожалению, в ноябре 2023 года он погиб, защищая Украину в рядах Третьей штурмовой бригады.

Юрий Глодан
Юрий Глодан. Фото: instagram

Всего в тот роковой день от российского удара в доме погибли восемь человек, ранения получили 18. Кроме семьи Глодан, трагедия отняла жизнь беременной спортсменки и ее мужа.

Сакральные даты для россиян

Следующая террористическая атака россиян произошла вечером 9 мая. Тогда на город летело сразу семь российских ракет типа "Кинжал". Оккупанты попали в известный торговый центр "Ривьера" и склад готовой продукции. Охранник магазина погиб по дороге в больницу.

Ривьера в Одессе
Разрушенный ТЦ "Ривьера" в Одессе. Фото: Маяк

Обстрел Сергеевки 

1 июля 2022 года российские ракеты разрушили многоэтажку и базу отдыха в Сергеевке. Оккупанты унесли жизни 22 человек, среди них — 11-летний ребенок.

Удар по Сергеевке.
Разрушенный дом в Сергеевке. Фото: Reuters

Захватчики пытались убедить одесситов и весь мир, что бьют исключительно по военной инфраструктуре, но рядом с разрушенным домом не было никаких военных объектов.

Разрушение святынь и домов

В ночь на 14 июня 2023 года оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Обстрел Одессы привел к серьезным повреждениям в Приморском районе бизнес-центра "Шевченковский", ресторана McDonald's, магазинов и учебного корпуса Национального университета "Одесская политехника". В Малиновском районе логистический центр ООО "Таврия-В" также получил разрушения.

Удар по бизнес-центру
Поврежденный дом на проспекте Шевченко. Фото: Новини.LIVE
Бизнес-центр Шевченковский
Разрушенный бизнес-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

За время войны Одесса пережила десятки массированных ударов, среди которых самые большие — 23 июля 2023 года, удар по Спасо-Преображенскому собору. Церковь, пережившая войны и революции, была второй раз разрушена россиянами, а вместе с ней и десятки жилых домов.

Спасо-Преображенский собор
Спасо-Преображенский собор после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные памятники архитектуры, школы, больницы и жилые дома стали мучительным напоминанием о жестокости врага. 14 августа россияне нанесли значительные разрушения в центре города и уничтожили гипермаркет Fozzy.

Fozzy в Одессе
Чрезвычайники тушат пожар в магазине. Фото: Новини.LIVE

Одесский морвокзал

А уже осенью захватчики уничтожили символ города, морские ворота. 25 сентября ракета попала в гостиницу и морвокзал. Разрушенные здания, вид на которые открывается с Потемкинской лестницы, сегодня стали еще одним безмолвным символом "русского мира" в Одессе.

Удар по морвокзалу
Разрушенный морвокзал в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Удар по гостинице в Одессе
Разрушенный отель. Фото: Новини.LIVE

Трагичность добавляет уцелевшая бронзовая статуя жене моряка. Среди груды бетона, которая раньше была гостиницей, она по-прежнему "ждет" своего мужа с ребенком на руках.

Жена моряка с ребенком на руках
Статуя жене моряка. Фото: Новини.LIVE

Атака накануне Нового года

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря 2023 года в городе было повреждено 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получило пострадало одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако повреждены фасада, появились трещины в стенах и выбиты окна.

Дом на Средней, 24
Удар по жилому дому. Фото: Новини.LIVE

Трагедия на Добровольского

2 марта 2024 года вражеский дрон попал в 9-этажный жилой дом, полностью разрушив часть подъезда из 18 квартир и повредив еще 36.

Удар по дому на Добровольском
Разрушенный дом на Добровольского. Фото: Новини.LIVE

Почти двое суток спасатели вытаскивали людей из-под завалов. Эта атака унесла жизни 12 гражданских, среди которых пятеро детей. Пострадали еще 20 человек, среди них одна беременная женщина.

Одесса сквозь боль и руины - 1000 дней войны глазами Новости.LIVE - фото 12
Спасатели добрались до разрушенной квартиры. Фото: ГСЧС

Покушение на Зеленского

Меньше чем через неделю, 6 марта, российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек. В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Они не пострадали.

Кассетные боеприпасы по Одессе

Не менее болезненным стало утро 15 марта 2024 года, когда российские ракеты "Искандер-М" ударили по городу. Первый взрыв вызвал масштабный пожар, на место сразу прибыли спасатели. Но пока они помогали пострадавшим, прилетел кассетный боеприпас, нанесший еще большие потери.

Удар по Даче Ковалевского
Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE

Погиб 21 человек, среди них спасатели и медики, которые первыми пришли на помощь. Пострадали 75 человек, 55 из которых оказались в больницах, многие в тяжелом состоянии.

Одесса сквозь боль и руины - 1000 дней войны глазами Новости.LIVE - фото 15
Спасатель прощается с коллегой. Фото: ГСЧС

Одесса снова содрогнулась 29 апреля 2024 года, когда очередной ракетный удар унес жизни пяти человек. Пострадали 32 человека, среди которых маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 25 пострадавших госпитализировали, 14 из них находились в городской больнице. Врачи боролись за каждую жизнь, но смерть продолжала уносить пострадавших. 1 мая умер мужчина от полученных травм, а 8 мая — молодой человек 2001 года рождения.

Удар по дому Гарри Поттера
Замок студентов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Самой болезненной стала потеря 23 мая — в больнице скончалась маленькая Злата, которой было всего 4,5 года. В общей сложности эта атака унесла жизни восьми человек.

Прощание со Златой
Мать держит за руку своего ребенка. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженная Одесса

За два года и 270 дней враг выпустил по области более тысячи ракет и почти 2000 "иранских" дронов-камикадзе.

Что разрушили россияне:

  • Дом Чижевича;
  • Дом Папудовой;
  • Дом Заблудовского;
  • Дом Гагарина;
  • Дом Януша;
  • Дом Ждановой;
  • Дом Рассель-дель Турко;
  • Дом Масса;
  • Имение Манук-Бея;
  • Дом Ковалевского;
  • Дом Порро;
  • Дом ученых;
  • Дом Машевского.

Каждая из этих атак — это не просто статистика. Это боль и слезы. Одесса потеряла сотни жизней и тысячи домов, но она продолжает жить, бороться и верить в победу.

Одесса сквозь боль и руины - 1000 дней войны глазами Новости.LIVE - фото 16
Спасатели после очередного удара. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 15 ноября россияне снова атаковали Одессу. Враг снова бил по жилым массивам. Пострадали квартиры мирных горожан. Россияне нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковали 29 ударными БпЛА типа Shahed. В результате обстрела погибла женщина, девять человек оказались в больнице. Также пострадали жилые дома.

Одесса Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы ракетный удар 1000 дней войны

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